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FOTO Trener Pafosa se nakon 20 godina susreo s legendom Hajduka! 'Miki je poseban'

Piše Tomislav Gabelić,
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FOTO Trener Pafosa se nakon 20 godina susreo s legendom Hajduka! 'Miki je poseban'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
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Ricardo Sa Pinto i Miki Rapaić nisu se vidjeli još od dana kada su igrali u belgijskom Standard Liegeu. Uz pomoć našeg novinara, bivši suigrači su se konačno sastali

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Mala misija 24sata da spoji trenera Pafosa Ricarda Sa Pinta (53) i legendu Hajduka Mikija Rapaića (52), koji su zajedno igrali u Standard Liegeu prije 20 godina, urodila je plodom. 

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Trener Pafosa pozvao legendu Hajduka VIDEO
Trener Pafosa pozvao legendu Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Tijekom press konferencije uoči utakmice Hajduka i Pafosa, upitali smo Sa Pinta je li u kontaktu s Rapaićem, što ga je oduševilo. Otkrio je da nije znao da legendarni hrvatski nogometaš živi u Splitu, pitao nas je možemo li doći do Rapaića pa mu je preko nas poslao videoporuku u kojoj ga poziva na utakmicu.

Kontaktirali smo Rapaića, koji je bio oduševljen što ima priliku vidjeti starog prijatelja pa je, unatoč tome što je u srijedu bio u Istanbulu, već navečer sjeo na avion i došao u Split gdje se u četvrtak ujutro susreo s bivšim suigračem. Bio je to srdačan susret pun emocija. Evocirali su uspomene na zajednička vremena kad su igrali zajedno u Belgiji, pričali o obitelji i privatnom životu, smijali se i nadoknadili propušteno vrijeme.  

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Igrao sam s Igorom Cvitanovićem, Robertom Jarnijem, igrao sam protiv Davora Šukera, znam puno hrvatskih igrača, ali Miki je poseban, drukčiji od ostalih - priča nam Ricardo Sa Pinto, koji je kao napadač bio član lisabonskog Sportinga, Real Socieada i Standarda, dok je kao trener vodio mnoštvo klubova, da bi u travnju zasjeo na klupu Pafosa. 

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Prije 15 godina Portugalac je s obitelji krstario od Splita preko Hvara, Visa do Dubrovnika, a Rapaić ga je pitao zašto se nije javio:

- A nisam imao tvoj broj, niti sam znao da si tu - priznao je trener Pafosa.

Razmijenili su brojeve mobitela i obećali da će od sad biti u kontaktu, pa i pokušati se češće viđati, ako im to obaveze dopuste, a Portugalac je za kraj druženja upitao Rapaića što očekuje od večerašnje utakmice Hajduka i Pafosa. Kao istinska legenda splitskog kluba, Miki mu je poručio:

- Vidjet ćeš kakva će atmosfera biti, to nisi odavno doživio. 

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