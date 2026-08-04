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U LOŠEM JE STANJU

FOTO Tri Merlinova koncerta uništila travnjak Sarajeva nekoliko dana prije utakmice

Čim su koncerti najavljeni, u klubu su se pobunili zbog mogućih problema s odigravanjem europskih utakmica. Naime, Sarajevo se borilo za plasman u Konferencijsku ligu i postojala je mogućnost da neće moći igrati utakmicu na domaćem terenu
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Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina
Na travnjaku stadiona "Asim Ferhatović Hase" na Koševu ostala su vidljiva oštećenja nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina, održana 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Na travnjaku stadiona "Asim Ferhatović Hase" na Koševu ostala su vidljiva oštećenja nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina, održana 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Komentari 7

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