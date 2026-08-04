FOTO Tri Merlinova koncerta uništila travnjak Sarajeva nekoliko dana prije utakmice

Čim su koncerti najavljeni, u klubu su se pobunili zbog mogućih problema s odigravanjem europskih utakmica. Naime, Sarajevo se borilo za plasman u Konferencijsku ligu i postojala je mogućnost da neće moći igrati utakmicu na domaćem terenu
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Na travnjaku stadiona "Asim Ferhatović Hase" na Koševu ostala su vidljiva oštećenja nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina, održana 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Na travnjaku stadiona "Asim Ferhatović Hase" na Koševu ostala su vidljiva oštećenja nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina, održana 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Na travnjaku stadiona "Asim Ferhatović Hase" na Koševu ostala su vidljiva oštećenja nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina, održana 31. srpnja te 1. i 2. kolovoza.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Snimke iz zraka nakon uklanjanja dijela koncertne infrastrukture pokazale su promjene na travnatoj podlozi, posebno na mjestima koja su tijekom trodnevnog događaja bila najviše opterećena.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Organizatori su prije koncerata postavili posebnu zaštitnu podlogu i isticali da koriste sustave kakvi se primjenjuju na velikim svjetskim stadionima.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Ipak, nakon tri večeri i desetaka tisuća posjetitelja posljedice su ostale vidljive.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Situacija posebno zabrinjava FK Sarajevo jer nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine počinje već ovoga vikenda.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevski klub prvenstvo otvara upravo na Koševu protiv Radnika iz Bijeljine, a utakmica je na rasporedu u subotu od 21 sat.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Čim su koncerti najavljeni, u klubu su se pobunili zbog mogućih problema s odigravanjem europskih utakmica.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Naime, Sarajevo se borilo za plasman u Konferencijsku ligu i postojala je mogućnost da neće moći igrati utakmicu na domaćem terenu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
No taj je problem brzo nestao jer je Sarajevo ispalo već u prvom pretkolu Konferencijske lige nakon što ga je s ukupnih 3-2 izbacio finski Inter Turku.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Radnicima zaduženima za održavanje stadiona tako je ostalo svega nekoliko dana da pokušaju sanirati oštećene dijelove i travnjak dovesti u što bolje stanje za prvenstvenu utakmicu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Merlinovi koncerti bili su među najvećim glazbenim događajima u regiji ovoga ljeta, no nakon završetka spektakla pozornost se sada prebacila na teren i pitanje u kakvim će uvjetima Sarajevo započeti novu sezonu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL