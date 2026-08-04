FOTO Tri Merlinova koncerta uništila travnjak Sarajeva nekoliko dana prije utakmice

JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom