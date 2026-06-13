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WAGS-ICE SAD-A

FOTO Tu je nogometašica, tu je i cheerleadersica: Ovo su žene i djevojke američkih nogometaša

Krenulo je Svjetsko prvenstvo, krenula je ludnica! Navijači imaju velika očekivanja od reprezentativaca SAD-a, turnir igraju na domaćem terenu, svi se nadaju velikim stvarima... Velika podrška igračima bit će njihove supruge i djevojke, među njima ima nogometašica, cheerleadersica... Upoznajte američke WAG-sice.
FOTO Tu je nogometašica, tu je i cheerleadersica: Ovo su žene i djevojke američkih nogometaša
Američki napadač Alejandro Zendejas u vezi je s profesionalnom nogometašicom Sabrinom Encisom | Foto: S. Enciso/Instagram
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Američki napadač Alejandro Zendejas u vezi je s profesionalnom nogometašicom Sabrinom Encisom | Foto: S. Enciso/Instagram
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