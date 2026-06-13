FOTO Tu je nogometašica, tu je i cheerleadersica: Ovo su žene i djevojke američkih nogometaša

Krenulo je Svjetsko prvenstvo, krenula je ludnica! Navijači imaju velika očekivanja od reprezentativaca SAD-a, turnir igraju na domaćem terenu, svi se nadaju velikim stvarima... Velika podrška igračima bit će njihove supruge i djevojke, među njima ima nogometašica, cheerleadersica... Upoznajte američke WAG-sice.
Američki napadač Alejandro Zendejas u vezi je s profesionalnom nogometašicom Sabrinom Encisom
| Foto: S. Enciso/Instagram
Američki napadač Alejandro Zendejas u vezi je s profesionalnom nogometašicom Sabrinom Encisom
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Foto: S. Enciso/Instagram
Američki napadač Alejandro Zendejas u vezi je s profesionalnom nogometašicom Sabrinom Encisom
| Foto: S. Enciso/Instagram
Šuškalo se da su prekinuli, ali nedavno su 'osvanule' nove fotke na kojima razmjenjuju nježnosti...
| Foto: S. Enciso/Instagram
Foto S. Enciso/Instagram
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto S. Enciso/Instagram
Foto S. Enciso/Instagram
Foto S. Enciso/Instagram
Američki branič Auston Trusty u braku je s lijepom Emily, par ima jedno dijete. Zajedno su osam godina.
| Foto: E. Trusty/Instagram
Foto E. Trusty/Instagram
Foto E. Trusty/Instagram
Foto E. Trusty/Instagram
Foto E. Trusty/Instagram
Američki golman Matt Freese od 2022. godine u vezi je s Kelsey Mentzer.
| Foto: M. Freese/Instagram
Foto M. Freese/Instagram
Foto M. Freese/Instagram
Foto M. Freese/Instagram
Milana D'Ambra u vezi je s američkim veznjakom Brendenom Aaronsonom. Zajedno su osam godina, od 2024. godine su zaručeni...
| Foto: M. Dambra/Instagram
U vezi su od 16. godine, danas imaju 25...
| Foto: M. Dambra/Instagram
Foto M. Dambra/Instagram
Foto M. Dambra/Instagram
Foto M. Dambra/Instagram
Foto M. Dambra/Instagram
Foto M. Dambra/Instagram
Sarah Schmidt u braku je s američkim braničem Tylerom Adamsom.
| Foto: S. Schmidt/Instagram
Zajedno su sedam godina, imaju dvoje djece, od prošle godine su u braku...
| Foto: S. Schmidt/Instagram
Foto S. Schmidt/Instagram
Američki golman Matt Turner u braku je s bivšom cheerleadersicom Ashley.
| Foto: A. Turner/Instagram
Ona također ima dvije diplome — iz biologije s pred medicinskim smjerom i iz kreativnog pisanja
| Foto: A. Turner/Instagram
Foto A. Turner/Instagram
Foto A. Turner/Instagram
Foto A. Turner/Instagram
Foto A. Turner/Instagram
Američki branič Antonee Robinson u braku je s lijepom Darcy. Par je zajedno sedam godina.
| Foto: A. Robinson/Instagram
Obožavaju putovanja, roditelji su male djece...
| Foto: A. Robinson/Instagram
Foto A. Robinson/Instagram
Olivia Rivera u vezi je s američkim golmanom Chrisom Bradyjem.
| Foto: O. Rivera/Instagram
Foto O. Rivera/Instagram
Foto O. Rivera/Instagram
Foto O. Rivera/Instagram
Foto O. Rivera/Instagram