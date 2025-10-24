Obavijesti

NIKOGA NE ŠTEDI

FOTO Tudoru je pao mrak na oči nakon pitanja novinarke! Ona ga prizemljila kraj - Cannavara

Giulia Mizzoni šokirala Igora Tudora brutalnim komentarom o lošoj formi Juventusa! Talijanska javnost oduševljena njezinom iskrenošću, a sve je pratio i Fabio Cannavaro
Novinarka Giulia Mizzoni (40) iznenadila je Igora Tudora nakon poraza od Real Madrida (0-1). Naime, ona je istaknula kako je Juventus u najgoroj formi od sezone 2009./10., što Tudora nije oduševio, pa je odgovorio: 'Statistika, a?'. Njezin odgovor bio je brutalan: 'Da, ovim podatkom odajem počast statistici, ali više bih htjela pričati o onome što smo vidjeli na terenu.' | Foto: amazon
