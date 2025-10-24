FOTO Tudoru je pao mrak na oči nakon pitanja novinarke! Ona ga prizemljila kraj - Cannavara

Giulia Mizzoni šokirala Igora Tudora brutalnim komentarom o lošoj formi Juventusa! Talijanska javnost oduševljena njezinom iskrenošću, a sve je pratio i Fabio Cannavaro
Novinarka Giulia Mizzoni (40) iznenadila je Igora Tudora nakon poraza od Real Madrida (0-1). Naime, ona je istaknula kako je Juventus u najgoroj formi od sezone 2009./10., što Tudora nije oduševio, pa je odgovorio: 'Statistika, a?'. Njezin odgovor bio je brutalan: 'Da, ovim podatkom odajem počast statistici, ali više bih htjela pričati o onome što smo vidjeli na terenu.'
Njezin odgovor postao je hit u talijanskoj javnosti, koja cijeni njezinu iskrenost.
A sve je promatrao i bivši trener Dinama, Fabio Cannavaro.
Inače, Giulia Mizzoni (40), jedno od najprepoznatljivijih lica Amazon Prime Video prijenosa Lige prvaka, istaknuta je talijanska sportska novinarka čija je karijera obilježena strašću, stručnošću i beskompromisnim analizama.
Iako je njezino ime nedavno privuklo pažnju javnosti zbog komentara o igri Juventusa, njezina priča mnogo je više od jednog intervjua – to je priča o probijanju barijera.
Rođena u Rimu 29. listopada 1984., Giulia Mizzoni isprva nije planirala karijeru pod svjetlima sportskih stadiona. Upisala je studij prava, no ubrzo je shvatila da njezino srce kuca u ritmu drugačije strasti – novinarstva i nogometa
Donijela je hrabru odluku, napustila pravo i posvetila se komunikacijskim znanostima, gdje je uspješno diplomirala.
Njezina ljubav prema nogometu, razvijena u ranoj dobi, brzo ju je odvela na teren.
Već s 19 godina počela je graditi temelje karijere prateći omladinski nogomet za lokalne radio i TV postaje u Rimu.
Mizzonijeva profesionalna putanja svjedoči o njezinoj predanosti i talentu. Nakon početnih iskustava, surađivala je s kućama kao što su Dahlia TV i Retesport, da bi 2011. godina postala prijelomna.
Te godine pridružila se prvo Sky Sportu, a zatim i Fox Sportsu, no ono što ju je izdvojilo bio je povijesni trenutak kada je postala prva žena koja je u Italiji komentirala utakmicu Lige prvaka.
Prijenos susreta između Genka i Bayer Leverkusena upisao ju je u anale sportskog novinarstva i otvorio vrata mnogim kolegicama.
Od 2018. do 2021. godine, Giulia Mizzoni bila je jedno od najvažnijih lica streaming platforme DAZN.
Izvještavajući s terena tijekom ključnih utakmica Serie A i Serie B, postala je sinonim za kvalitetno i dinamično sportsko novinarstvo. Njezin trud i prepoznatljivost nisu prošli nezapaženo.
Godine 2021. uslijedio je transfer karijere – prelazak na Amazon Prime Video, gdje je preuzela ulogu vodeće novinarke za prijenose Lige prvaka. U toj ulozi, ona vodi emisije prije utakmica, radi analize i javlja se uživo s najprestižnijih europskih stadiona.
