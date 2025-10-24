EMOCIJE IGRAČA
FOTO Tuga, očaj, trepet pa na kraju veliko slavlje: Ovako su dinamovci proživljavali Malmö
Dinamo je u gostima kod Malmöa teškom mukom izborio bod golom Cardosa Varele u 96. minuti. Mreže su na utakmici mirovale osim u nadoknadama prvog i drugog poluvremena, a dinamovci se u Zagreb vraćaju s vrijednim bodom
Pravi miks emocija doživjeli su Dinamovi igrači, trener i navijači na utakmici protiv Malmoa u 3. kolu Europske lige.
Pravi miks emocija doživjeli su Dinamovi igrači, trener i navijači na utakmici protiv Malmoa u 3. kolu Europske lige.
"Modri" su u susret ušli kao favoriti i vodeća momčad natjecanja, dok je Malmo bio posljednji bez osvojenog boda.
Kontrolirao je Dinamo utakmicu u prvom poluvremenu, iako nije bilo previše izrazitih šansi...
A onda je zabio Malmo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u praktički zadnjem napadu i šokirao dinamovce.
Malmo se pokazao kao vrlo čvrst i organiziran suparnik kojeg je teško probiti.
Drugo poluvrijeme igralo se praktički na jedan gol.
Dinamo je napadao...
Ali i promašivao svoje prilike i poluprilike.
Mario Kovačević pogodio je s dvije promjene; U 77. je u igru ušao Bakrar, a u 85. Varela.
I upravo je taj dvojac donio Dinamu bod kombinacijom u 96. minuti. Bakrar je sjajno prebacio golmana.
A Varela pospremio loptu u gol i donio bod svome klubu u 96. minuti.
Što su dinamovci znali proslaviti
Uz gromoglasnu podršku odličnih Boysa.
Dok je domaćin ostao bez sva tri boda duboko u sudačkoj nadoknadi.
