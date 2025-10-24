Obavijesti

FOTO Tuga, očaj, trepet pa na kraju veliko slavlje: Ovako su dinamovci proživljavali Malmö

Dinamo je u gostima kod Malmöa teškom mukom izborio bod golom Cardosa Varele u 96. minuti. Mreže su na utakmici mirovale osim u nadoknadama prvog i drugog poluvremena, a dinamovci se u Zagreb vraćaju s vrijednim bodom
FOTO Tuga, očaj, trepet pa na kraju veliko slavlje: Ovako su dinamovci proživljavali Malmö
Pravi miks emocija doživjeli su Dinamovi igrači, trener i navijači na utakmici protiv Malmoa u 3. kolu Europske lige. | Foto: PIXSELL/
