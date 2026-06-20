Obavijesti

Galerija

Komentari 2
DRUGI NAKON HAITIJA

FOTO Turci u suzama idu doma. 62 udarca, a niti jedan gol

Nakon Haitija, Turska je druga reprezentacija koja je izletila s Mundijala. Porazom od Paragvaja 1-0, izgubili su šansu prolaska skupine. Turska je u dvije utakmice uputila 62 udarca protiv Australije i Paragvaja, ali nije postigla niti jedan pogodak.
FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay
Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme. | Foto: Luisa Gonzalez
1/24
Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme. | Foto: Luisa Gonzalez
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026