DRUGI NAKON HAITIJA FOTO Turci u suzama idu doma. 62 udarca, a niti jedan gol

Nakon Haitija, Turska je druga reprezentacija koja je izletila s Mundijala. Porazom od Paragvaja 1-0, izgubili su šansu prolaska skupine. Turska je u dvije utakmice uputila 62 udarca protiv Australije i Paragvaja, ali nije postigla niti jedan pogodak.