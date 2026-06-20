FOTO Turci u suzama idu doma. 62 udarca, a niti jedan gol

Nakon Haitija, Turska je druga reprezentacija koja je izletila s Mundijala. Porazom od Paragvaja 1-0, izgubili su šansu prolaska skupine. Turska je u dvije utakmice uputila 62 udarca protiv Australije i Paragvaja, ali nije postigla niti jedan pogodak.
Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme.
| Foto: Luisa Gonzalez
Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme. |
Foto: Luisa Gonzalez
Turska reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Australije 2-0 i Paragvaja 1-0 s igračem više cijelo drugo poluvrijeme.
| Foto: Luisa Gonzalez
Prvi put od 1966. godine, otkako se vodi detaljnija statistika, dogodilo se da je jedna reprezentacija u prva dva kola imala 62 udarca i nije zabila pogodak.
| Foto: DARREN YAMASHITA
U prvom kolu imali su 30 udaraca i osam u okvir, a u drugome 32 pokušaja i pet u okvir gola.
| Foto: Eloisa Lopez
U povijesti Svjetskih prvenstava Turska je sudjelovala 1954. kad su ispali u grupnoj fazi te 2002. kad su odigrali maestralan turnir i završili treći.
| Foto: DAVID GONZALES
Foto DAVID GONZALES
Foto Luisa Gonzalez
Foto Eloisa Lopez
Foto Carlos Barria
Foto Carlos Barria
Foto Luisa Gonzalez
Foto Eloisa Lopez
Foto Luisa Gonzalez
Foto Luisa Gonzalez
Foto Luisa Gonzalez
Foto Luisa Gonzalez
Foto DAVID GONZALES
Foto Eloisa Lopez
Foto DAVID GONZALES
Foto Eloisa Lopez
Foto Luisa Gonzalez
Foto Eloisa Lopez
Foto Luisa Gonzalez
Foto Carlos Barria