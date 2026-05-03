FOTO U Turskoj je već pojam, a sad osvaja i Europu. Pogledajte zašto su svi ludi za ovom curom

Duru Turknas je mlada turska odbojkašica koja igra na poziciji libera. Smatra se jednom od perspektivnijih igračica u mlađim kategorijama u Turskoj. Poznata je po brzini, refleksima i dobroj kontroli lopte u obrani
Mlada, iznimno talentirana i karizmatična, Duru Türknaş ime je koje sve glasnije odjekuje europskim odbojkaškim krugovima. Trenutačno nastupa za turski Zeren, ali karijeru je počela graditi u Fenerbacheu.
| Foto: Instagram
Mlada, iznimno talentirana i karizmatična, Duru Türknaş ime je koje sve glasnije odjekuje europskim odbojkaškim krugovima. Trenutačno nastupa za turski Zeren, ali karijeru je počela graditi u Fenerbacheu. |
Foto: Instagram
Mlada, iznimno talentirana i karizmatična, Duru Türknaş ime je koje sve glasnije odjekuje europskim odbojkaškim krugovima. Trenutačno nastupa za turski Zeren, ali karijeru je počela graditi u Fenerbacheu.
| Foto: Instagram
Rođena 2. travnja 2005. godine u Istanbulu, ova mlada sportašica ubrzano gradi impresivnu odbojkašku karijeru.
| Foto: Instagram
Kad god može, podrži kolege nogometaše koji su trenutačno drugi u turskom prvenstvu dva kola prije kraja sezone. Imaju četiri boda manje od Galatasarayja.
| Foto: Instagram
Odbojkaški put Duru Türknaş započeo je u pogonu jednog od najvećih turskih sportskih kolektiva, slavnog Fenerbahçea.
| Foto: Instagram
Odgoj u takvom velikanu pruža najbolje moguće uvjete za razvoj, ali nosi i ogroman pritisak s kojim se samo najtalentiraniji mogu nositi.
| Foto: Instagram
Svoje prve sportske korake napravila je u mlađim kategorijama istanbulskog kluba, gdje je njen sirovi talent vrlo brzo brušen pod paskom vrhunskih trenera.
| Foto: Instagram
Igra na zahtjevnoj poziciji libera, a njezine fizičke predispozicije čine je dominantnom figurom na mreži.
| Foto: Instagram
Visoka je 184 centimetra, dok joj doseg u smeču iznosi impresivnih 285 centimetara, a u bloku 242 centimetra.
| Foto: Instagram
Takve brojke omogućuju joj da bude jednako opasna u napadu i pouzdana u obrani, a njena tehnika i snaga od samih su je početaka izdvajale od vršnjakinja.
| Foto: Instagram
Kako bi stekla neophodno iskustvo i nastavila svoj razvoj, Duru je planski prolazila kroz nekoliko klubova, skupljajući dragocjene minute u seniorskoj konkurenciji.
| Foto: Instagram
Svaka od tih postaja bila je ključna stepenica u njenom sazrijevanju kao igračice, gdje se učila nositi s pritiskom i odgovornošću u profesionalnoj odbojci.
| Foto: Instagram
Kruna dosadašnje karijere stigla je 2024. godine, kada je s ekipom Sveučilišta Fenerbahçe (Fenerbahçe Üniversitesi) osvojila naslov prvakinja turske Prve lige, što je bio jasan pokazatelj da je spremna za najveće izazove.
| Foto: Instagram
Njen talent prepoznat je i u nacionalnim selekcijama, gdje je redovita članica mlađih reprezentacija Turske.
| Foto: Instagram
Uoči sezone 2024./2025., napravila je novi korak u karijeri prešavši u redove ekipe Alfemo Zeren Spor iz Ankare, gdje nastavlja svoj razvoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim po igrama na terenu, Duru Türknaş postala je prepoznatljiva i po svojoj karizmi. Oni koji je poznaju opisuju je kao "tihu, ali odlučnu" osobu, iznimno cijenjenu zbog svoje skromnosti i profesionalne radne etike koja je krasi od prvog dana.
| Foto: Instagram
Veliku popularnost uživa i na društvenim mrežama, gdje je postala svojevrsni fenomen. Njen Instagram profil, na kojem vješto kombinira fotografije s utakmica i treninga s onima iz privatnog života, prati više od 262 tisuće obožavatelja.
| Foto: Instagram
Upravo zbog te kombinacije sportskog talenta, atraktivnog izgleda i autentičnosti, fanovi i mediji često je opisuju kao "it" djevojku turske odbojke.
| Foto: Instagram
Ona je simbol nove generacije sportskih zvijezda koje jednako uspješno vladaju sportskim borilištima i digitalnim svijetom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram