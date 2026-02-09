FOTO Ukrajinski olimpijac nosio kacigu s fotografijama ubijenih sunarodnjaka: Neki su prijatelji

Umjesto jarkih boja, s nje su gledala lica mladih ljudi. Među njima su tinejdžerska dizačica utega Alina Perehudova, boksač Pavlo Iščenko, mladi biatlonac Jevhen Mališev, hokejaš Oleksij Loginov i umjetnički klizač Dmitro Šarpar. To su samo neka od više od pet stotina imena iz svijeta sporta koja je Ukrajina izgubila od početka ruske invazije. | Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO