FOTO Ukrajinski olimpijac nosio kacigu s fotografijama ubijenih sunarodnjaka: Neki su prijatelji
Vladislav Heraskevič, ukrajinski sportaš, nosi na kacigi lica prijatelja ubijenih u ratu. Umjesto sponzora, kaciga je postala spomenik žrtvama. Njegov čin sjećanja izazvao je pažnju MOO-a, no Heraskevič inzistira da nije politički prosvjed već odavanje počasti žrtvama rata
Dok se spušta ledenom stazom u Cortini d'Ampezzo brzinom većom od 120 kilometara na sat, misli Vladislava Heraskeviča nisu usmjerene samo na stotinke koje ga dijele od olimpijske medalje. Na glavi nosi teret teži od bilo kojeg sportskog pritiska | Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO