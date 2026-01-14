FOTO Upoznajte najzgodniju sutkinju na svijetu. Navijači joj ne prigovaraju, jasno je i zašto

Agustina Loos Matrella, 25-godišnja argentinska sutkinja, postavlja nove standarde u nogometu! Kao prva žena koja je sudila utakmicu prve lige u Argentini, inspirira mnoge djevojke. Kritike je ne pokolebaju, a njen put do vrha tek je počeo
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju.
| Foto: Screenshot
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju. |
Foto: Screenshot
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju.
| Foto: Screenshot
Upravo takva je Agustina Loos Matrella, 25-godišnja argentinska sutkinja iz Olavarríje o kojoj se posljednjih mjeseci ne prestaje govoriti, kako zbog njezinih povijesnih uspjeha na terenu, tako i zbog titula koje joj dodjeljuju mediji.
| Foto: Instagram
Dok jedni ističu kako je otvorila vrata generacijama djevojaka koje dolaze, drugi je bez zadrške nazivaju "najljepšom sutkinjom na svijetu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ipak, Agustina je puno više od lijepog lica; ona je simbol promjene, ustrajnosti i nesalomljivog karaktera u sportu koji se polako, ali sigurno, mijenja.
| Foto: Instagram
Karijera Agustine Loos Matrelle od samog je početka ispisana zlatnim slovima u povijesnim knjigama argentinskog nogometa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Članica Udruge sudaca Olavarríje postala je 2018. godine, a samo četiri godine kasnije, na turniru Apertura 2022., postala je prva žena u povijesti koja je sudila utakmicu prve lige u LFO-u (Liga de Fútbol de Olavarría).
| Foto: Instagram
No, tu nije stala.
| Foto: Instagram
Ubrzo je postala i prva žena koja je dijelila pravdu na utakmici prve lige u Ligi Coronel Suárez, nastavljajući rušiti barijere koje su desetljećima stajale netaknute.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin talent i predanost prepoznao je i Argentinski nogometni savez (AFA), s kojim je potpisala profesionalni ugovor, što je bio jasan pokazatelj da se na nju ozbiljno računa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je ponovno ispisala povijest postavši prva žena koja je kao glavna sutkinja vodila finale natjecanja Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Trenutno gradi karijeru kao četvrta sutkinja u Federalnom turniru, a svaki njezin korak pomno se prati jer je jasno da je pred njom velika budućnost.
| Foto: Instagram
Put do vrha, očekivano, nije bio lak.
| Foto: Instagram
Kao i mnoge žene u muškim sportovima, Agustina se na početku karijere suočila s predrasudama i neugodnostima.
| Foto: Instagram
Tijekom suđenja utakmice nižih liga 2019. godine bila je žrtva seksističkog nasilja, incidenta koji bi mnoge obeshrabrio.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, ona je pokazala iznimnu mentalnu snagu, a u kasnijim je istupima naglasila kako se nikada nije osjećala drugačije ili manje vrijednom samo zato što je žena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo takav stav omogućio joj je da se izdigne iznad negativnosti i usredotoči na ono što je najvažnije – dijeljenje pravde na nogometnom terenu.
| Foto: Instagram
Njezina priča postala je inspiracija mnogim mladim djevojkama u Argentini koje sanjaju o karijeri u nogometu, bilo kao igračice, trenerice ili sutkinje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram