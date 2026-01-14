Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POMIČE GRANICE U SPORTU

FOTO Upoznajte najzgodniju sutkinju na svijetu. Navijači joj ne prigovaraju, jasno je i zašto

Agustina Loos Matrella, 25-godišnja argentinska sutkinja, postavlja nove standarde u nogometu! Kao prva žena koja je sudila utakmicu prve lige u Argentini, inspirira mnoge djevojke. Kritike je ne pokolebaju, a njen put do vrha tek je počeo
FOTO Upoznajte najzgodniju sutkinju na svijetu. Navijači joj ne prigovaraju, jasno je i zašto
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju. | Foto: Screenshot
1/34
U svijetu nogometa, gdje su glavne uloge tradicionalno rezervirane za muškarce, svaka žena koja se probije na scenu predstavlja malu revoluciju. | Foto: Screenshot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026