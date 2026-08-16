Obavijesti

Galerija

Komentari 7
ATMOSFERA IZ BAROKNOG GRADA

FOTO Valentina Miletić blistala u Varaždinu, stigao je i Dalić, Armada je zbog kaosa kasnila

VARAŽDIN - RIJEKA 2-0 Voditeljica MAXSporta Valentina Miletić spremno je pozirala uoči nedjeljne utakmice HNL-a u kojoj je Ivan Mamut šokirao bijele, utakmicu je pratio i izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Ljetni odmor za sportsku novinarku Valentinu Miletić odavno je završio, u punom je pogonu na utakmicama HNL-a, pa tako i na nedjeljnom dvoboju Varaždina i Rijeke. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/44
Ljetni odmor za sportsku novinarku Valentinu Miletić odavno je završio, u punom je pogonu na utakmicama HNL-a, pa tako i na nedjeljnom dvoboju Varaždina i Rijeke. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026