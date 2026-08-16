FOTO Valentina Miletić blistala u Varaždinu, stigao je i Dalić, Armada je zbog kaosa kasnila

VARAŽDIN - RIJEKA 2-0 Voditeljica MAXSporta Valentina Miletić spremno je pozirala uoči nedjeljne utakmice HNL-a u kojoj je Ivan Mamut šokirao bijele, utakmicu je pratio i izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata
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Ljetni odmor za sportsku novinarku Valentinu Miletić odavno je završio, u punom je pogonu na utakmicama HNL-a, pa tako i na nedjeljnom dvoboju Varaždina i Rijeke.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ljetni odmor za sportsku novinarku Valentinu Miletić odavno je završio, u punom je pogonu na utakmicama HNL-a, pa tako i na nedjeljnom dvoboju Varaždina i Rijeke. |
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ljetni odmor za sportsku novinarku Valentinu Miletić odavno je završio, u punom je pogonu na utakmicama HNL-a, pa tako i na nedjeljnom dvoboju Varaždina i Rijeke.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Utakmicu nije propustio ni Varaždinac Zlatko Dalić, donedavni izbornik "vatrenih", koji je došao dobro raspoložen nekoliko dana nakon što su ga predstavili kao novog izbornika Ujedinjenih Arapskih Emirata.
| Foto: MAXSport/screenshot
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ivan Mamut ranije ovaj tjedan dobio je dijete, a to je proslavio na najljepši mogući način, s dva gola u prvom poluvremenu.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Trener Rijeke Matjaž Kek dobio je zahtjev za autogram na dresu od jednog gledatelja na zapadnoj tribini.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Ipak, vijesti za bijele su u prvom dijelu vrlo loše, usrd borbe za Europu su u minusu.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL