FOTO Vatrena Paragvajka bila je hit na SP-u zbog mobitela među grudima. Evo čime se sad bavi

"Bio je to emotivan i ponosan trenutak za mene. Srce mi je bilo slomljeno na dva dijela jer svi znaju da volim Peru, ali Paragvaj je zaslužio pobjedu i prekid lošeg niza. Ovo je povijesni trenutak", izjavila je nakon utakmice, najavivši svoje ambicije da bude dio komentatorskog tima i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. | Foto: Instagram