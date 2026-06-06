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LARISSA RIQUELME

FOTO Vatrena Paragvajka bila je hit na SP-u zbog mobitela među grudima. Evo čime se sad bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu
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Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Komentari 28

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