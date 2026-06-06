FOTO Vatrena Paragvajka bila je hit na SP-u zbog mobitela među grudima. Evo čime se sad bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu
Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu |
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine u Južnoj Africi, jedna je slika obišla svijet brže od bilo kojeg gola – ona paragvajske navijačice Larisse Riquelme s mobitelom smještenim u dekolteu
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Taj trenutak spontane proslave katapultirao je tada nepoznatu manekenku u globalnu zvijezdu i osigurao joj titulu "najpoznatije navijačice svijeta".
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Danas, više od desetljeća kasnije, Larissa Riquelme ponovno se vraća na veliku nogometnu scenu, ali ovoga puta u potpuno drugačijoj ulozi – onoj profesionalne sportske komentatorice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Larissa Mabel Riquelme Frutos, rođena 22. veljače 1985., već je bila poznata manekenka i glumica u rodnom Paragvaju, no svjetska slava stigla je neočekivano.
| Foto: Instagram
Tijekom utakmice između Paragvaja i Slovačke, kamere su je uhvatile kako strastveno slavi gol svoje reprezentacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin Nokia mobitel, sigurno smješten među grudima, postao je ikoničan prizor.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Fotografija se munjevito proširila internetom, a Larissa je postala jedna od najtraženijih osoba na pretraživačima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ugledni španjolski sportski list Marca ubrzo joj je dodijelio nadimak "La Novia del Mundial" (Djevojka Svjetskog prvenstva), a njezina popularnost rasla je iz dana u dan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dodatnu pažnju privukla je smjelim obećanjem: po uzoru na tadašnjeg argentinskog izbornika Diega Maradonu, obećala je da će trčati gola ulicama Asuncióna, obojana samo u boje paragvajske zastave, ako njezina reprezentacija osvoji naslov prvaka ili se plasira u polufinale.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je Paragvaj u napetoj utakmici izgubio od Španjolske u četvrtfinalu, Larissa je održala svoju riječ i ispunila obećanje, što je dodatno učvrstilo njezin status medijske senzacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ubrzo nakon toga, njezina slava okrunjena je naslovnicom brazilskog izdanja časopisa Playboy u rujnu 2010. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je godinama uspješno gradila karijeru modela, influencerice i televizijskog lica, sudjelujući, između ostalog, i u argentinskoj verziji showa "Ples sa zvijezdama", Larissa je odlučila napraviti ozbiljan zaokret u karijeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upisala je i završila trogodišnji studij komunikacija, pripremajući se za ulazak u svijet sportskog novinarstva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin debi dogodio se tijekom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. između Paragvaja i Perua u Limi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U ulozi reporterke i sukomentatorice, Larissa je s velikim entuzijazmom pratila povijesnu pobjedu svoje reprezentacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paragvaj je slavio s 1-0, ostvarivši prvu pobjedu u Limi ikada, a Riquelme je svoje iskustvo opisala kao iznimno emotivno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Bio je to emotivan i ponosan trenutak za mene. Srce mi je bilo slomljeno na dva dijela jer svi znaju da volim Peru, ali Paragvaj je zaslužio pobjedu i prekid lošeg niza. Ovo je povijesni trenutak", izjavila je nakon utakmice, najavivši svoje ambicije da bude dio komentatorskog tima i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Danas, s 40 godina, Larissa Riquelme i dalje je iznimno utjecajna figura u Paragvaju i Latinskoj Americi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S više od 2,2 milijuna pratitelja na Instagramu, aktivno surađuje s brojnim brendovima i redovito posjećuje modne događaje poput Tjedna mode u New Yorku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina karijera obuhvaća i voditeljske te glumačke angažmane u popularnim paragvajskim televizijskim emisijama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin put od viralne senzacije do obrazovane i artikulirane sportske komentatorice pokazuje iznimnu sposobnost transformacije i dugoročnog planiranja karijere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok se svijet priprema za novi nogometni spektakl, mnogi s nestrpljenjem očekuju vidjeti i čuti Larissu Riquelme u novoj ulozi, dokazujući da je ona mnogo više od titule "Djevojke Svjetskog prvenstva" koja ju je proslavila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram