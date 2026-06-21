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FOTO 'Vatreni' i naša pjevačica nekad su bili bliski. Preko kreča i bauštele došao je i do SP-a...

Marco Pašalić kao dijete se družio s Nives Celzijus i njenom sestrom Mateom, prošao je težak put, a danas blista u reprezentaciji i Orlandu
FOTO 'Vatreni' i naša pjevačica nekad su bili bliski. Preko kreča i bauštele došao je i do SP-a...
Kada je Nives Celzijus (44) na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Marcom Pašalićem (25) i njegovim roditeljima, uz jednostavan natpis "Moji Pašalići", mnogi su ostali iznenađeni. | Foto: Instagram
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Kada je Nives Celzijus (44) na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Marcom Pašalićem (25) i njegovim roditeljima, uz jednostavan natpis "Moji Pašalići", mnogi su ostali iznenađeni. | Foto: Instagram
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