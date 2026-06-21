FOTO 'Vatreni' i naša pjevačica nekad su bili bliski. Preko kreča i bauštele došao je i do SP-a...

Marco Pašalić kao dijete se družio s Nives Celzijus i njenom sestrom Mateom, prošao je težak put, a danas blista u reprezentaciji i Orlandu
Kada je Nives Celzijus (44) na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Marcom Pašalićem (25) i njegovim roditeljima, uz jednostavan natpis "Moji Pašalići", mnogi su ostali iznenađeni.
| Foto: Instagram
Kada je Nives Celzijus (44) na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Marcom Pašalićem (25) i njegovim roditeljima, uz jednostavan natpis "Moji Pašalići", mnogi su ostali iznenađeni. |
Foto: Instagram
Kada je Nives Celzijus (44) na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Marcom Pašalićem (25) i njegovim roditeljima, uz jednostavan natpis "Moji Pašalići", mnogi su ostali iznenađeni.
| Foto: Instagram
Nije to bio prvi put da je podijelila zajedničke trenutke.
| Foto: Instagram
Nekoliko godina ranije, objavila je fotografiju iz djetinjstva, izazvavši pratitelje da pogode tko je dječak uz nju i njezinu sestru Mateu (32). Tek je jedna osoba pogodila - bio je to Marco, tada tek novo ime na popisu "vatrenih".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ta objava otkrila je dugogodišnje obiteljsko prijateljstvo, ali i bacila svjetlo na životni put nogometaša koji je sve samo ne tipičan. Njegova priča nije samo priča o sportskom uspjehu, već o putu od miješalice za beton do najvećih svjetskih stadiona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođen u Karlsruheu, Pašalić je nogometno odrastao u njemačkim klubovima poput Hoffenheima i Karlsruhea, a kasnije je stigao i do druge momčadi slavne Borussije Dortmund.
| Foto: Nordphoto GmbH / Freund
No, prije nego što je njegov talent eksplodirao, iskusio je i drugu, težu stranu života. Nakon završetka srednje škole, otac ga je upisao na fakultet, ali Marco je imao samo jedan cilj – nogomet. Očev odgovor bio je jasan i strog.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
- Rekao mi je da moram na bauštelu ako neću u školu. Svako jutro u osam našli bismo se brat, ja i dvojica radnika - prisjetio se Pašalić.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Dvije je godine radio u bratovoj građevinskoj tvrtki. Dani su bili dugi i naporni. Ujutro bi bio na gradilištu, a navečer na treningu. Radio je sve što drugi nisu htjeli.
| Foto: Instagram
- Najgore mi je bilo voziti šutu, a vani 35 stupnjeva. Nakon šest-sedam mjeseci počeo sam krečiti. Kad nisam radio kako treba, dobio sam po nosu. Ispočetka sam radio najteže poslove, kao što je nošenje cementa. Radili smo i na krovu, gletali, stavljali novi plafon...
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Iako zvuči kao kazna, Pašalić to razdoblje gleda s nostalgijom. Smatra da ga je upravo bauštela izgradila kao čovjeka i naučila cijeniti teško zarađen novac. Unatoč teškom fizičkom radu, karijeru mu nisu obilježili samo cement i vapno.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U Borussiji je osjetio čari velikog nogometa, upisavši čak i nastup u Superkupu protiv Bayerna. Ipak, teške ozljede, prvo puknuće ligamenta, a zatim i operacija ramena, usporile su njegov razvoj i gurnule ga na marginu.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ljeto 2023. godine donijelo je ključnu prekretnicu. Pašalić je odlučio napustiti sigurnost Njemačke i potpisati za Rijeku. Pokazalo se to kao potez karijere. Na Rujevici je eksplodirao, postavši jedan od ključnih igrača, a njegovi dalekometni golovi brzo su ga pretvorili u miljenika navijača i lansirali u orbitu hrvatske reprezentacije.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Poziv Zlatka Dalića stigao je iznenada, kao grom iz vedra neba, uoči ključnih utakmica kvalifikacija za Euro. Pašalić nije bio ni na pretpozivu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Direktor Rijeke me nazvao, rekao mi je da me izbornik zove na okupljanje. Ništa mi nije bilo jasno. Rekao sam mu da me ne zafrkava, a on je odgovorio da sam stvarno pozvan. Ne mogu opisati put do Zagreba, neopisivo.
| Foto: Carl Sandin/Bildbyran
Ostvario mu se san koji je sanjao još dok je kao dječak navijao za Hrvatsku s tribina. Srce mu, kako kaže, kuca hrvatski i nikada nije dvojio oko nastupa za Njemačku, iako su ga zvali. Prvi susret s idolima bio je nestvaran.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
- Moj se život vrti oko reprezentacije i ostvario mi se san da dobijem poziv. Bio sam šokiran kad sam vidio Luku Modrića, drhtao sam.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Debitirao je u pobjedi protiv Latvije u studenom 2023. i od tada je postao standardni član Dalićeve momčadi, a s Marijom Pašalićem u ekipi, HNS-ovi ekonomi našli su se na mukama kako razlikovati dvojicu imenjaka na dresu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon sjajne sezone u Rijeci i nastupa na Euru, uslijedio je novi veliki korak. Početkom 2025., Pašalić je prihvatio ponudu američkog Orlando Cityja u transferu vrijednom oko pet milijuna eura. U MLS-u je dobio poseban status takozvanog "designated playera", koji je rezerviran za najveće zvijezde kluba i ne ulazi u klupski proračun za plaće, status koji je nekoć prvi imao David Beckham. Time je postao jedan od nositelja igre kluba s Floride.
| Foto: Russell Lansford/REUTERS
- Želio sam doći ovdje i napraviti novi korak u Orlandu te pokazati što mogu. Igram sa srcem i borac sam na terenu, lijeva noga mi je oružje, kao i dribling - izjavio je po dolasku u SAD.
| Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Prilagodba na život preko oceana nosi svoje izazove. Život je, kaže, puno brži, a daljina od obitelji mu teško pada. Ipak, nogomet je univerzalan jezik.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
- Na početku je bilo teško jer se s malo ljudi moglo pričati. No brzo sam se uklopio jer na terenu se razumijemo. Imam suigrača Slovenca Brekala, s kojim provodim najviše vremena. A što mi najviše nedostaje? Kava s prijateljima - otkrio je u nedavnom razgovoru za medije.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Njegov put od bauštele u Karlsruheu do statusa zvijezde u Orlandu inspiracija je mnogima i dokaz da se upornost i vjera u vlastite snove, čak i kada se čine nedostižnima, na kraju uvijek isplate. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Antonio Bronic/REUTERS
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Marty Jean-Louis/Sipa USA