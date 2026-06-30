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FOTO 'Vatreni' odradili posljednji trening u Alexandriji, Baturina zabrinuo navijače

Prije treninga izbornik je ljudima iz Episkopalne gimnazije uručio uokvireni Modrićev dres s komemorativnom pločicom kao zahvalu za iskazano gostoprimstvo. Dres je primio Dan O'Neil, ravnatelj dodatnih programa
Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu
Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening u Alexandriji, na terenima Episkopalne škole. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening u Alexandriji, na terenima Episkopalne škole. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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