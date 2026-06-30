FOTO 'Vatreni' odradili posljednji trening u Alexandriji, Baturina zabrinuo navijače

Prije treninga izbornik je ljudima iz Episkopalne gimnazije uručio uokvireni Modrićev dres s komemorativnom pločicom kao zahvalu za iskazano gostoprimstvo. Dres je primio Dan O'Neil, ravnatelj dodatnih programa
Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening u Alexandriji, na terenima Episkopalne škole.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening u Alexandriji, na terenima Episkopalne škole. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening u Alexandriji, na terenima Episkopalne škole.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ona im je bila dom nešto više od 20 dana, a ondje su ih dočekali na fenomenalan način.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Lokalna zajednica prihvatila ih je, a na prvom treningu pojavila se i gradonačelnica, koja je izrazila veliko poštovanje i zahvalnost što su hrvatski reprezentativci upravo Alexandriju odabrali za svoju bazu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
"Vatreni” se sada pripremaju za Portugal, s kojim igraju u petak u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Utakmica se igra u Torontu, koji je već jednom ugostio "vatrene”, u drugom kolu SP-a protiv Paname.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatski igrači odradili su trening nasmijani, očito s dozom olakšanja nakon što su ostvarili cilj i prošli skupinu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Prije treninga izbornik je ljudima iz Episkopalne gimnazije uručio uokvireni Modrićev dres s komemorativnom pločicom kao zahvalu za iskazano gostoprimstvo. Dres je primio Dan O'Neil, ravnatelj dodatnih programa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Ono što može zabrinuti izbornika Zlatka Dalića, ali i navijače, jest činjenica da je Martin Baturina trenirao s povezom preko koljena.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Dosad je na Mundijalu bio naš najbolji igrač, a izbornik u njega ima veliko povjerenje. Njegovo eventualno neigranje protiv Portugala bilo bi velik hendikep.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata