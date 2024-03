NI PROTIV TUNISA NIJE IŠLO Hoće li Dalić stići do Eura riješiti najveći problem 'vatrenih'? Jer stanje je već alarmantno... Plus+ Nemamo mi puno spornih pozicija, nije ovo turnir na kojem će netko izboriti mjesto u sastavu ili ispasti s popisa za Euro. Svi će igrati, a imamo još dva i pol mjeseca do priprema za Euro i samo da svi budu zdravi, kaže izbornik