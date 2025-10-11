Obavijesti

PROŠLO JE 19 GODINA

FOTO Večer maksimirske krtice i crvenih engleskih lica. Prisjetite se susreta za povijest 'vatrenih'

Dana 11. listopada 2006. Hrvatska je na krcatom Maksimiru svladala Englesku u kvalifikacijama za Euro. Fijasko koji se dogodio na utakmici Englezi će zauvijek pamtiti. Za 1-0 je zabio Eduardo, a onda je slijedio autogol
Prije 19 godina, 11. listopada 2006. Hrvatska je na Maksimiru dočekala Englesku u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Prije 19 godina, 11. listopada 2006. Hrvatska je na Maksimiru dočekala Englesku u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
