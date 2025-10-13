Obavijesti

FOTO Velika fešta u Varaždinu: Evo kako su 'vatreni' proslavili pobjedu i plasman na Mundijal

HRVATSKA - GIBRALTAR 3-0 'Vatreni' su dominantnom izvedbom stigli na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo. Publika u Varaždinu mogla je uživati u dobroj igri, ali i velikom slavlju Modrića, Gvardiola, Kovačića... Sve je s tribina pratila i bivša ministrica financija Martina Dalić
Foto Matija Habljak, Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
1/46
Foto: Matija Habljak, Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
