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GIMNASTIČARKA TINA ZELČIĆ

FOTO Velika je nada hrvatske gimnastike. Tina je u Zagrebu izborila Svjetsko prvenstvo

Tina Zelčić (23) hrvatska je reprezentativka u sportskoj gimnastici, a specijalistica je za gredu. Nastupom na Europskom prvenstvu u Zagrebu osigurala je sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu
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FOTO Velika je nada hrvatske gimnastike. Tina je u Zagrebu izborila Svjetsko prvenstvo
Nastup na Europskom prvenstvu u rodnom gradu san je svakog sportaša, a za zagrebačku gimnastičarku Tinu Zelčić (23) postao je stvarnost u kolovozu 2026. godine. Iako je pogreška na omiljenoj spravi, gredi, zatvorila vrata finala pred domaćom publikom, upravo je taj nastup, pun pritiska i emocija, postao ključan korak na putu do još veće pozornice - Svjetskog prvenstva u Rotterdamu. | Foto: Instagram
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Nastup na Europskom prvenstvu u rodnom gradu san je svakog sportaša, a za zagrebačku gimnastičarku Tinu Zelčić (23) postao je stvarnost u kolovozu 2026. godine. Iako je pogreška na omiljenoj spravi, gredi, zatvorila vrata finala pred domaćom publikom, upravo je taj nastup, pun pritiska i emocija, postao ključan korak na putu do još veće pozornice - Svjetskog prvenstva u Rotterdamu. | Foto: Instagram
Komentari 3

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