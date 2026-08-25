FOTO Velika je nada hrvatske gimnastike. Tina je u Zagrebu izborila Svjetsko prvenstvo

Tina Zelčić (23) hrvatska je reprezentativka u sportskoj gimnastici, a specijalistica je za gredu. Nastupom na Europskom prvenstvu u Zagrebu osigurala je sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu
Nastup na Europskom prvenstvu u rodnom gradu san je svakog sportaša, a za zagrebačku gimnastičarku Tinu Zelčić (23) postao je stvarnost u kolovozu 2026. godine. Iako je pogreška na omiljenoj spravi, gredi, zatvorila vrata finala pred domaćom publikom, upravo je taj nastup, pun pritiska i emocija, postao ključan korak na putu do još veće pozornice - Svjetskog prvenstva u Rotterdamu.
| Foto: Instagram
Nastup na Europskom prvenstvu u rodnom gradu san je svakog sportaša, a za zagrebačku gimnastičarku Tinu Zelčić (23) postao je stvarnost u kolovozu 2026. godine. Iako je pogreška na omiljenoj spravi, gredi, zatvorila vrata finala pred domaćom publikom, upravo je taj nastup, pun pritiska i emocija, postao ključan korak na putu do još veće pozornice - Svjetskog prvenstva u Rotterdamu. |
Foto: Instagram
Nastup na Europskom prvenstvu u rodnom gradu san je svakog sportaša, a za zagrebačku gimnastičarku Tinu Zelčić (23) postao je stvarnost u kolovozu 2026. godine. Iako je pogreška na omiljenoj spravi, gredi, zatvorila vrata finala pred domaćom publikom, upravo je taj nastup, pun pritiska i emocija, postao ključan korak na putu do još veće pozornice - Svjetskog prvenstva u Rotterdamu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena 21. listopada 2002. u Zagrebu, Tina Zelčić članica je ZTD Hrvatski sokol, kluba s golemom tradicijom, gdje trenira pod budnim okom bivšeg reprezentativca i sadašnjeg izbornika Marka Breza (40).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od samih početaka specijalizirala se za gredu, desetak centimetara široku spravu na kojoj je izgradila ime jedne od najboljih hrvatskih gimnastičarki.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Instagram
Njezin proboj na međunarodnu scenu započeo je 2018. godine ulaskom u Svjetski kup, no gotovo odmah suočila se s prvom velikom preprekom - ozljedom lakta koja je zahtijevala operaciju i dugu pauzu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Instagram
Mnogi bi posustali, no za Tinu je to bio samo početak dokazivanja. Nakon povratka, strpljivo je gradila formu i skupljala iskustvo na velikim natjecanjima. Nastupila je na europskim prvenstvima 2016., 2020. i 2025., te na svjetskim smotrama 2023. i 2025. godine, gdje je u Jakarti zauzela respektabilno 22. mjesto na gredi.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Instagram
Pravu potvrdu kvalitete dobila je kroz seriju uspjeha na natjecanjima Svjetskog kupa. Do danas je osvojila sedam medalja, od čega četiri srebrne i tri brončane. Prvo postolje stiglo je 2023. sa srebrom u Varni i broncom na domaćem terenu u Osijeku.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Instagram
Niz se nastavio i u idućim sezonama, a posebno je uspješna bila 2026. godina uoči Europskog prvenstva, kada je osvojila dva srebra na Svjetskim Challenge kupovima u Taškentu i Kopru, čime je potvrdila status A-kandidatkinje i jedne od glavnih hrvatskih uzdanica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iza niza medalja krije se priča o nevjerojatnoj mentalnoj snazi. Nakon operacije lakta, uslijedio je još teži udarac - stres fraktura kralješka, ozljeda koja ju je na nekoliko mjeseci udaljila iz dvorane i dovela do ruba prekida karijere. Ipak, ni tada nije odustala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vratila se jača, fokusiranija i spremnija no ikad. Ta borbenost možda leži i u genima, s obzirom na to da je njezin otac Robert Zelčić poznati hrvatski šahovski velemajstor i bivši prvak Europe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paralelno sa sportskim obvezama, Tina je i uspješna studentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, uspješno balansirajući između predavanja i napornih treninga. Njezina predanost gotovo ju je odvela i na Olimpijske igre u Parizu 2024., no nastup joj je izmaknuo za samo jedan bod na svjetskoj rang-listi, što je bio još jedan težak trenutak koji je prebrodila i pretvorila u motivaciju za dalje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na Europsko prvenstvo u zagrebačkoj Areni stigla je puna samopouzdanja, osnažena odličnim rezultatima iz sezone. Uoči natjecanja, koje je okupilo rekordnih 640 natjecatelja iz 43 države, najavljivala je borbu za najviša mjesta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Bilo je dobrih nastupa tijekom sezone, osvojila sam dva srebra na Svjetskim kupovima, tako da smo pune elana ušle u pripremni period. Vjerujem da se mogu boriti za finale - izjavila je tada Zelčić.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Instagram
Nastup u posljednjoj, petoj subdiviziji kvalifikacija donio je ogroman pritisak. Pogreška prilikom naskoka na gredu unijela je nesigurnost u ostatak izvedbe, a konačna ocjena od 11.966 bila je dovoljna tek za 65. mjesto, daleko od finala kojem se nadala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč osobnom razočaranju, ispunila je primarnu ambiciju trenera Breza, koji je od djevojaka tražio da se pokažu u najboljem svjetlu pred domaćom publikom, roditeljima i prijateljima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako finale nije izboreno, pokazalo se da taj nastup nije bio uzaludan. Dapače, bio je presudan. Zahvaljujući ostvarenom rezultatu, Tina Zelčić je bila među osmero hrvatskih gimnastičara i gimnastičarki koji su osigurali plasman na nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Arena Zagreb tako nije bila kraj, već samo jedna važna stanica na putu koji vodi prema novim izazovima i prilikama za dokazivanje na najvećoj svjetskoj sceni. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram