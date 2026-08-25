FOTO Velika je nada hrvatske gimnastike. Tina je u Zagrebu izborila Svjetsko prvenstvo

Paralelno sa sportskim obvezama, Tina je i uspješna studentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, uspješno balansirajući između predavanja i napornih treninga. Njezina predanost gotovo ju je odvela i na Olimpijske igre u Parizu 2024., no nastup joj je izmaknuo za samo jedan bod na svjetskoj rang-listi, što je bio još jedan težak trenutak koji je prebrodila i pretvorila u motivaciju za dalje. | Foto: Instagram