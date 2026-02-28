FOTO Victor Sanchez iz bolnice ravno na trening. Pogledajte prve fotke trenera Rijeke
Riječkom treneru Victoru Sanchezu pozlilo je u srijedu, dan prije utakmice protiv Omonije u Konferencijskoj ligi. Zadržali su ga nekoliko dana na pretragama, ali sada se vratio svojim obavezama i pojavio na treningu
