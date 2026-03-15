FOTO/VIDEO Beljin šou protiv Slavena, Livaja zabio i asistirao, a na Rujevici zamalo izbila tuča!

Završilo je 26. kolo HNL-a u kojem nije nedostajalo uzbuđenja. Varaždin je pobijedio Vukovarce, Osječani nastavili pozitivan niz remijem protiv Gorice, a Dinamo na pogon Belje preokrenuo protiv Slaven Belupa. Hajduk je uz nešto muke srušio Lokomotivu na Poljudu, a Istra je šokirala Rujevicu i odnijela pobjedu u regionalnom derbiju protiv Rijeke
Livaja i Rebić zabili su u pobjedi Hajduka protiv Slavena, a kapetanu "bilih" to je bio 100. gol za splitski klub. Na Rujevici je zaiskrilo između igrača Rijeke i Istre, a Beljo je u pobjedu Dinama ugradio hat-trick
Livaja i Rebić zabili su u pobjedi Hajduka protiv Slavena, a kapetanu "bilih" to je bio 100. gol za splitski klub. Na Rujevici je zaiskrilo između igrača Rijeke i Istre, a Beljo je u pobjedu Dinama ugradio hat-trick
Livaja i Rebić zabili su u pobjedi Hajduka protiv Slavena, a kapetanu "bilih" to je bio 100. gol za splitski klub. Na Rujevici je zaiskrilo između igrača Rijeke i Istre, a Beljo je u pobjedu Dinama ugradio hat-trick
VARAŽDIN - VUKOVAR 2-0 Škaričić 42', Latković 75'
Varaždinci su pobjedom nastavili bitku za europske pozicije i 10 kola prije kraja su četvrta momčad lige
S druge strane, Vukovaru je sve teže u borbi za ostanak jer devetoplasirani Osijek bježi četiri boda
OSIJEK - GORICA 0-0
"Bijelo-plavi" su nastavili niz pozitivnih rezultata, a Gorica je zadržala bodovnu razliku ispred Osječana na osmoj poziciji
DINAMO - SLAVEN BELUPO 4-2 Beljo 64' (pen.) 74' 80', Vidović 71' / Grgić 36', Mažar 85'
Iako su gosti na Maksimiru vodili sve do 64. minute, Dinamo je na kraju pobjedom potvrdio sjajne igre u 2026. godini, pogotovo u prvenstvu
HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-1 Livaja 22', Rebić 33' / Sabra 61'
Splićani su htjeli pred domaćim navijačima prekinuti negativan niz rezultata i u tome su uspjeli. Mogli su slaviti i uvjerljivije, ali je sjajan na golu Lokomotive bio Josip Posavec
Marko Livaja je stigao do jubilarnog 100. gola u dresu splitskog kluba
RIJEKA - ISTRA 1961 0-2 Prevljak 2', Frederiksen 9'
"Zeleno-žuti" su već u ranoj fazi utakmice šokirali prvaka i zabili mu dva gola, a do kraja utakmice im je pobjedu sačuvao golman Kolić s nekoliko izvrsnih obrana
Rijeka je imala "više od igre", ali lopta nije htjela u gol, a na kraju utakmice je došlo i do sukoba između igrača. Slavko Blagojević je na klupi dobio crveni karton
Rijeka je ostala treća, a Istra je prekinula niz od pet poraza
