FOTO/VIDEO Debakl Hajduka i rekordna pobjeda Rijeke, sjajni Fruk i Jagušić obilježili su kolo!

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Dinamo se vratio pobjedama u prvenstvu protiv Varaždina, a Rijeka je Hajduku nanijela najteži poraz u povijesti HNL-a! Fruk je zabio tri gola, a sjajni Jagušić dva za Slaven Belupo protiv Vukovara. Osijek je remizirirao doma s Lokomotivom
Četrnaesto kolo HNL-a donijelo je izlazak Dinama iz rezultatske krize i epsku pobjedu Rijeke nad Hajdukom. Pogledajte sve golove i najbolje trenutke. | Foto: MAXSport/screenshot, Goran Kovačić, Matija Habljak, Damir Špehar/PIXSELL
