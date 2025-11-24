FOTO/VIDEO Debakl Hajduka i rekordna pobjeda Rijeke, sjajni Fruk i Jagušić obilježili su kolo!

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Dinamo se vratio pobjedama u prvenstvu protiv Varaždina, a Rijeka je Hajduku nanijela najteži poraz u povijesti HNL-a! Fruk je zabio tri gola, a sjajni Jagušić dva za Slaven Belupo protiv Vukovara. Osijek je remizirirao doma s Lokomotivom
Četrnaesto kolo HNL-a donijelo je izlazak Dinama iz rezultatske krize i epsku pobjedu Rijeke nad Hajdukom. Pogledajte sve golove i najbolje trenutke.
| Foto: MAXSport/screenshot, Goran Kovačić, Matija Habljak, Damir Špehar/PIXSELL
Četrnaesto kolo HNL-a donijelo je izlazak Dinama iz rezultatske krize i epsku pobjedu Rijeke nad Hajdukom. Pogledajte sve golove i najbolje trenutke. |
Foto: MAXSport/screenshot, Goran Kovačić, Matija Habljak, Damir Špehar/PIXSELL
Četrnaesto kolo HNL-a donijelo je izlazak Dinama iz rezultatske krize i epsku pobjedu Rijeke nad Hajdukom. Pogledajte sve golove i najbolje trenutke.
| Foto: MAXSport/screenshot, Goran Kovačić, Matija Habljak, Damir Špehar/PIXSELL
SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 4-1 Jagušić 19' 71', Nestorovski 25' 79' /Čović (ag) 65'
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Zimski uvjeti i hladnoća nisu spriječili Slaven Belupo i Vukovar 1991 da odigraju sjajnu utakmicu u Koprivnici!
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Pet golova, promašen penal, sjajna izvedba Jagušića i bizaran autogol Čovića obilježili su ovaj dvoboj
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
DINAMO - VARAŽDIN 3-1 Dominguez 30', Hoxha 37' 53'/ Škaričić 87'
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Temperatura je u Zagrebu iznosila 0 Celzijevih stupnjeva, ali osjet je bio i znatno niži (oko -5). Svejedno, to nije spriječilo suca Pavlešića i Dinamovog kapetana Mišića da zaigraju u kratkim rukavima
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
A Zvonimir Boban sjeo je u ložu bez kape, ali se ubrzo predomislio i navukao istu
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
RIJEKA - HAJDUK 5-0 Fruk 5' 22' 32', Vignato 51', Menalo 86'
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka je imala fantastičnu večer u kojoj je briljirao Toni Fruk s hat-trickom i asistencijom
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
A efektno je zabio i Menalo za 5-0. Pet udaraca u okvir, pet golova
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Marko Livaja nije mogao vjerovati što se događa, a na kraju nije ušao u igru. Trener Garcia poslao ga je na zagrijavanje, on se opravdao trbuhoboljom i rekao da ne može
| Foto: MAXSport/screenshot
Rijeka je Hajduku nanijela najteži poraz u povijesti HNL-a i ostvarila najveću pobjedu u Jadranskom derbiju
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-1 Jelenić 76' /Pajač 43' (pen.)
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Osijek je pod imperativom pobjede dočekao Lokose, a Nail Omerović i Domagoj Bukvić dobili su prigodne plakete za 100 nastupa u klubu
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ipak, Lokomotiva je s igračem više (Petrusenko dobio drugi žuti u 28.) imala vodstvo i sve u svojim nogama, ali nije joj bilo dovoljno. Konačan rezultat postavio je Jelenić u 76.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Osijek je ostao bodovno izjednačen s Vukovarom na dnu prvenstva, a Željko Sopić ne može biti zadovoljan...
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
GORICA - ISTRA 1961 1-0 Pršir 46'
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Turopoljci su po hladnom vremenu i zaleđenom terenu došli do važne pobjede
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Uključila se Gorica u borbu za Europu, trećeplasirani Slaven Belupo bježi joj samo tri boda
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL