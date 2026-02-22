FOTO/VIDEO Festival bizarnosti: Metlama čistili snijeg u Osijeku, Sigur pljuvao, a Sanchez divljao

Kolo su otvorili Vukovar i Slaven Belupo (2-2) koji su prekinuli igrati kako bi se metlama očistilo snijega. Dinamo je suvereno prošao kroz Varaždin, Sopićev Osijek nastavio "tonuti", a Gorica u Puli stigla do velike pobjede i dodatno se udaljila od začelja. Jadranski derbi Rijeke i Hajduka (1-0) bio je "šlag na torti". Jedan gol, tri crvena karton, pregršt zanimljivih situacija pamtit će se iz tog duela
VUKOVAR - SLAVEN BELUPO 2-2 Puljić 41' (pen.) 82' (pen.) / Žuta 11', Mitrović 36'
Vratili su se Vukovarci protiv "farmaceuta" i nastavili s marljivim skupljanjem bodova
Zanimljiva se situacija dogodila u drugom dijelu kada je utakmica nakratko prekinuta kako bi djelatnici očistili snijeg
Vukovar je pretposljednji u ligi s 20 bodova, a Slaven je peti sa 31 bodom
ISTRA - GORICA 0-2 Pavičić 41', Pršir 77'
Velika pobjeda Turopoljaca u Puli i dodatno udaljavanje od dna ljestvice.
Gorica je sada na devet bodova više od posljednjeg Osijeka, a Istra je šesta sa četiri boda više od Gorice
LOKOMOTIVA - OSIJEK 3-1 Pajač 51' (pen.), Stojaković 66', Trajkovski 83' / Mikolčić 45'
Nastavlja se kalvarija za Osječane, a Željko Sopić i cijeli stručni stožer u očaju su ispratili utakmicu
Zakucani su za začelje "bijelo-plavi" sa 17 bodova, tri manje od pretposljednjeg Vukovara koji marljivo skuplja bodove
VARAŽDIN - DINAMO 0-4 Zajc 51' 53', Bakrar 57', Soldo 88'
Nakon blijedog prvog dijela, "modri" su u drugom zabili triput u samo šest minuta
I u dobrom ritmu najavili uzvrat protiv Genka
HAJDUK - RIJEKA 1-0 Livaja 79'
Splićani su u teškoj utakmici ipak stigli do pobjede, a junakom je postao kapetan Marko Livaja koji je zabio jedini gol
Na utakmici je sudac Dario Bel podijelio čak tri crvena kartona - Petroviču u 45. minuti, Victoru Sanchezu zbog reakcije na tu situaciju te Niki Siguru zbog navodnog pljuvanja u 80. minuti
A Torcida je imala sjajnu koreografiju
