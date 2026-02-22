Obavijesti

TRENUCI 23. KOLA HNL-A

FOTO/VIDEO Festival bizarnosti: Metlama čistili snijeg u Osijeku, Sigur pljuvao, a Sanchez divljao

Kolo su otvorili Vukovar i Slaven Belupo (2-2) koji su prekinuli igrati kako bi se metlama očistilo snijega. Dinamo je suvereno prošao kroz Varaždin, Sopićev Osijek nastavio "tonuti", a Gorica u Puli stigla do velike pobjede i dodatno se udaljila od začelja. Jadranski derbi Rijeke i Hajduka (1-0) bio je "šlag na torti". Jedan gol, tri crvena karton, pregršt zanimljivih situacija pamtit će se iz tog duela
FOTO/VIDEO Festival bizarnosti: Metlama čistili snijeg u Osijeku, Sigur pljuvao, a Sanchez divljao
