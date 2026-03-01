TRENUCI KOLA FOTO/VIDEO Livajine škarice i Stojkovićeva isprika navijačima obilježili su 24. kolo HNL-a

Završilo je pravo domaćinsko kolo u hrvatskom prvenstvu. Slaven Belupo je pobijedio Istru 1-0, nakon toga i Osijek Vukovara 2-0 u derbiju začelja i to pred Davorom Šukerom na tribinama. Varaždin je treći put ove sezone zaustavio Hajduk, a Rijeka i Dinamo su nakon europskih ispita bez problema stigli do pobjeda u domaćem prvenstvu. U idućem kolu igra se derbi Hajduka i Dinama na Poljudu