FOTO/VIDEO Livajine škarice i Stojkovićeva isprika navijačima obilježili su 24. kolo HNL-a

Završilo je pravo domaćinsko kolo u hrvatskom prvenstvu. Slaven Belupo je pobijedio Istru 1-0, nakon toga i Osijek Vukovara 2-0 u derbiju začelja i to pred Davorom Šukerom na tribinama. Varaždin je treći put ove sezone zaustavio Hajduk, a Rijeka i Dinamo su nakon europskih ispita bez problema stigli do pobjeda u domaćem prvenstvu. U idućem kolu igra se derbi Hajduka i Dinama na Poljudu
| Foto: Hajduk/Facebook/Igor Kralj/PIXSELL
SLAVEN BELUPO - ISTRA 1961 1-0 Nestorovski 64'
Kolo su otvorili "farmaceuti" domaćom pobjedom protiv Istre s kojom su privremeno preuzeli treću poziciju
OSIJEK - VUKOVAR 2-0 Jakupović 57' (pen.) Akere 90+5'
Osječani su stigli do velike pobjede protiv direktnog konkurenta i pobjegli sa začelja ljestvice HNL-a
I to pred legendarnim Davorom Šukerom koji je stigao na tribine Opus Arene
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Sada su Osijek i Vukovar bodovno izjednačeni na pretposljednjem mjestu, a Osječani su ispred zbog boljeg međusobnog omjera
VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Tavares 40' / Rebić 23'
| Foto: Hajduk/Facebook
Splićani su nakon asistencije škaricama Livaje u 23. minuti poveli preko Rebića, ali domaćin je izjednačio 17 minuta kasnije golčinom Tavaresa
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Tražio je Hajduk drugi gol za pobjedu, ali do njega nikako nije stigao
Zaostatak za Dinamom narastao je na sedam bodova
RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Dantas 13', Adu-Adjei 90+6'
Riječani su nakon velike europske noći u četvrtak potvrdili sjajan momentum i protiv Lokomotive u HNL-u
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Riječani su skočili na treće mjesto ljestvice
DINAMO - GORICA 4-2 Beljo 7' 73' (pen.), Stojković 17', Soldo 62'/Trontelj 36', Erceg 89' (pen.)
"Modri" su bez većih problema svladali Goricu i odvojili se na vrhu ljestvice na sedam bodova prednosti ispred Hajduka
A Luka Stojković se ispričavao navijačima zbog crvenog kartona protiv Genka
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
