FOTO Vita Barbić najbolja mlada sportašica Hrvatske, a Kovačić sportaš: Evo svih nagrada

U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora, održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice do 20 godina za uspješno predstavljanje domovine na međunarodnoj pozornici u proteklih 365 dana.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice do 20 godina za uspješno predstavljanje domovine na međunarodnoj pozornici u proteklih 365 dana. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice do 20 godina za uspješno predstavljanje domovine na međunarodnoj pozornici u proteklih 365 dana.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Prema HOO-vu izboru, najbolji sportaši u pojedinačnoj konkurenciji su atletičarka Vita Barbić i taekwondoaš Oscar Kovačić.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Nakon Sandre Perković 2009. godine, dugo nismo imali dobitnicu nagrade iz atletike. Taj petnaestogodišnji post prije dvije godine prekinula je Jana Koščak, a sada je sjajna bacačica koplja, osvojenom srebrnom medaljom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u za uzrast do 20 godina, vratila nagradu u „kraljicu sportova“.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
I prošlih godina Kovačić je nizao uspjehe na borilištima diljem svijeta, a u prošlogodišnjem izboru ovo priznanje bilo mu je nadohvat ruke - uskraćeno mu je za samo jedan glas... Sada pak, s 19 godina osvojio je naslov europskog prvaka u kategoriji do 80 kg i to u mlađeseniorskoj konkurenciji, što mu je napokon donijelo naslov najuspješnijeg hrvatskog mladog sportaša.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U momčadskoj konkurenciji nagrada je neminovno morala otići u vaterpolo. Najboljima su proglašeni svjetski vaterpolski prvaci, članovi nacionalne reprezentacije do 18 godina, a najveći konkurenti bili su im kolege iz reprezentacija U-16 i U-20. Nažalost, za kategoriju najuspješnija ženska ekipa mlađih dobnih uzrasta nije pristigla nijedna valjana kandidatura pa se, kao i 2018. godine, dogodio izostanak laureatkinja. Odbor za dodjelu Nagrade „Dražen Petrović“ odlučio je poraditi na izmjenama i doradi Pravilnika kako se takvo što ne bi ponovilo u budućim izdanjima ove nagrade.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Najuspješniji sportski par, štafeta ili posada su Senka Martinović i Toma Tadić iz streljaštva. Na Europskom prvenstvu za uzrast do 21 godine u Bugarskoj osvojili su, u konkurenciji mješovitih parova, srebrno odličje u disciplini zračna puška 10 m, a oboje su vrlo uspješni i u pojedinačnim nastupima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Najvećim nadama hrvatskog sporta proglašeni su Katia Milić, dvostruka svjetska prvakinja u sportskom plesu (solo jazz i solo modern), i boksač Vito Rupčić, osvajač brončane medalje u kategoriji do 48 kg na Europskom U-15 prvenstvu u Budvi.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Uz 35. godišnjicu Hrvatskog olimpijskog odbora s ponosom se prisjećamo svih naših sportaša, a taj osjećaj ponosa traje i ovih dana dok se još skupljaju dojmovi s dosad najuspješnijeg nastupa Hrvatske na Mediteranskim igrama, s rekordnih 39 medalja. Ponos je dominantan osjećaj i dok valoriziramo sjajna postignuća naših mladih snaga, dodjelom nagrade koja nosi ime velikog Dražena Petrovića - rekao je predsjednik HOO-a Josip Varvodić te dodao
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Koliko je ova nagrada vrijedna, najbolje pokazuje činjenica da ju je 2010. godine dobio i olimpijac Filip Hrgović, danas svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. Uz njega, i brojni drugi trofejni sportaši, pa i olimpijske pobjednice, poput Sandre Perković i Barbare Đinović ", istaknuo je čestitajući svima nagrađenima predsjednik HOO-a Josip Varvodić.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Vrlo inspirativno o Draženu Petroviću, kao uzoru mlađim naraštajima, kroz osobna sjećanja govorio je Krešimir Šamija, ravnatelj Uprave za sport u Ministarstvu turizma i sporta, a Draženova majka Biserka Petrović sve je sažela u Draženovu postulatu: "Rad, rad i samo rad", te u kasnijoj poruci laureatima:" Imate Draženovu nagradu u rukama, nosite Dražena u sebi!"
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL