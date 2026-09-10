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NAGRADE HOO-A

FOTO Vita Barbić najbolja mlada sportašica Hrvatske, a Kovačić sportaš: Evo svih nagrada

U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora, održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice
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Zagreb: Dodjela godišnje Nagrade Dražen Petrović za najnadarenije hrvatske sportaše
U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice do 20 godina za uspješno predstavljanje domovine na međunarodnoj pozornici u proteklih 365 dana. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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U sklopu obilježavanja 35. obljetnice utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), održana je svečanost dodjele jubilarne 20. Nagrade "Dražen Petrović" kojom HOO tradicionalno nagrađuje mlade sportaše i sportašice do 20 godina za uspješno predstavljanje domovine na međunarodnoj pozornici u proteklih 365 dana. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 1

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