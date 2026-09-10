FOTO Vita Barbić najbolja mlada sportašica Hrvatske, a Kovačić sportaš: Evo svih nagrada

U momčadskoj konkurenciji nagrada je neminovno morala otići u vaterpolo. Najboljima su proglašeni svjetski vaterpolski prvaci, članovi nacionalne reprezentacije do 18 godina, a najveći konkurenti bili su im kolege iz reprezentacija U-16 i U-20. Nažalost, za kategoriju najuspješnija ženska ekipa mlađih dobnih uzrasta nije pristigla nijedna valjana kandidatura pa se, kao i 2018. godine, dogodio izostanak laureatkinja. Odbor za dodjelu Nagrade „Dražen Petrović“ odlučio je poraditi na izmjenama i doradi Pravilnika kako se takvo što ne bi ponovilo u budućim izdanjima ove nagrade. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL