FOTO Voda i smeće u Spaladium areni. Pogledajte kako danas izgleda nekad velebno zdanje

Nakon dugotrajnih pravnih i financijskih procesa, stvoreni su uvjeti da se dvorana ponovno koristi za potrebe građana, sportskih aktivnosti i raznih manifestacija
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i stečajna upraviteljica tvrtke Sportski grad TPN, koja upravlja Spaladium Arena, Natalija Mladineo potpisali su ugovor kojim Grad Split preuzima vlasništvo nad dvoranom i pripadajućom imovinom.
Šuta je za Hinu izjavio da je ugovor sklopljen na temelju odluke Trgovački sud u Splitu donesene u stečajnom postupku nad tvrtkom Sportski grad TPN. Tom odlukom omogućena je prodaja arene i povezane imovine kao jedinstvene cjeline.
Gradonačelnik je naglasio da se tim potezom Spaladium arena vraća u vlasništvo grada, čime se otvara novo razdoblje za jedan od ključnih prostora u Splitu namijenjenih sportskim i kulturnim događanjima.
Ovim ugovorom ujedno je dovršen postupak preuzimanja arene, nakon što je Grad ranije otkupio potraživanja banaka osigurana založnim pravima na objektu.
Prema priopćenju gradske uprave, predmet kupoprodaje obuhvaća pravo građenja, samu zgradu dvorane te strojeve i opremu koji čine njezinu funkcionalnu cjelinu.
Vrijednost nekretnine procijenjena je na 56,6 milijuna eura, dok je vrijednost pokretne imovine dodatnih 3,25 milijuna eura, pa ukupna vrijednost transakcije iznosi 59,85 milijuna eura.
U postupku Grad Split ima status prvog razlučnog vjerovnika s potraživanjem od oko 62 milijuna eura, zajedno s kamatama i ostalim troškovima, osiguranim založnim pravima na areni.
Grad je svoju tražbinu prebacio u prijeboj s potraživanjem prodavatelja, pa se kupoprodajna cijena smatra u potpunosti podmirenom.
Sljedeći korak je odluka Trgovački sud u Splitu o dosudi nekretnine. Nakon što ta odluka postane pravomoćna, provest će se upis u zemljišne knjige, čime će Grad Split i formalno postati vlasnik Spaladium arene izgrađene na pravu građenja.
Danas je gradonačelnik Šuta, zajedno s vatrogascima ušao u Areni gdje su zatekli nakupine kišnice i kondenzirane vode, pljesan, razbacano smeće...
