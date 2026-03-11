Obavijesti

17 GODINA PROPADA

FOTO Voda i smeće u Spaladium areni. Pogledajte kako danas izgleda nekad velebno zdanje

Nakon dugotrajnih pravnih i financijskih procesa, stvoreni su uvjeti da se dvorana ponovno koristi za potrebe građana, sportskih aktivnosti i raznih manifestacija
Split: Započelo čišćenje Spaladium Arene
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i stečajna upraviteljica tvrtke Sportski grad TPN, koja upravlja Spaladium Arena, Natalija Mladineo potpisali su ugovor kojim Grad Split preuzima vlasništvo nad dvoranom i pripadajućom imovinom. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
