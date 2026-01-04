FOTO Voli štikle i bunde, ljubi veliku Dinamovu želju: 'Sve...'

Anton Matković, 19-godišnja nogometna senzacija iz Osijeka, zaludio europske skaute i osvojio srce Lucije Šaravanje. Hoće li Dinamo osigurati njegov potpis ove zime
Mladi napadač Osijeka, Anton Matković, sa samo 17 godina postao je jedna od glavnih priča domaćeg nogometa. Njegov talent prepoznao je i Joško Gvardiol, a svojim igrama zaludio je brojne europske skaute. No, dok se na terenu bori s protivničkim obranama i medijskim pritiskom, u privatnom životu pronašao je mirnu luku uz djevojku Luciju Šaravanju.
Iako samozatajna, Lucija ima izražen modni stil. "Obožavam visoke čizme i bunde. Volim traper komade, imam ih puno. Više preferiram neutralne tonove, ali volim ubaciti i malo življih boja. Volim nositi sve uzorke i sve što je malo drugačije. Više volim obuću s visokom petom, ali samo ako je lijepa", otkrila je za Divu.
Iako svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, mladi nogometaš ne skriva koliko mu znači njezina podrška.
Par je novu, 2026. godinu dočekao na romantičnom putovanju u Parizu, a Matković je tada na društvenim mrežama podijelio niz fotografija svoje odabranice uz kratak, ali emotivan opis koji je rekao sve - "sve".
Upravo je ta stabilnost izvan terena ključna za mladića pred kojim je, po svemu sudeći, velika karijera.
Matkovićev talent eksplodirao je u dresu Osijeka, no put do prve momčadi nije bio jednostavan. Ovaj 191 centimetar visoki napadač, rodom iz Slavonskog Broda, prve je korake napravio u Marsoniji, a još kao 15-godišnjak bio je na desetodnevnoj probi u Hajduku. Iako je ostavio sjajan dojam, sudbina ga je vratila u Slavoniju, gdje je Osijek prepoznao njegov potencijal i pružio mu priliku u svojoj nogometnoj školi.
Trener Zoran Zekić hrabro ga je gurnuo u vatru, a Matković je povjerenje opravdao na najbolji mogući način. Debitirao je u HNL-u protiv Dinama na Maksimiru i odmah zabio gol za izjednačenje, postavši peti najmlađi strijelac u povijesti Osijeka. Njegove igre nisu prošle nezapaženo. Ubrzo su se u utrku za njegov potpis uključili Everton, Salzburg i Sassuolo, a najveću pohvalu dobio je od najskupljeg braniča svijeta, Joška Gvardiola.
"Ima jedan, 17 mu je godina, Anton Matković. Vjerujem da će biti veliki igrač", rekao je Gvardiol još 2024. godine. Poziv koji je uslijedio nakon te izjave Matković nikada neće zaboraviti. "Ne mogu ni opisati što znači kada takav igrač, pored svih talenata, izabere baš tebe. Probudio me bratov poziv u 7 sati ujutro", prisjetio se mladi napadač.
Ipak, uspon je naglo prekinula teška ozljeda prednjih križnih ligamenata u veljači 2025. godine. Uslijedila je duga pauza i naporna rehabilitacija, no Matković se vratio na teren nakon sedam mjeseci, i to na istom mjestu gdje se i ozlijedio - na Poljudu protiv Hajduka. Pokazao je iznimnu mentalnu snagu, inzistirajući kod trenera Željka Sopića da putuje s momčadi u Split.
Lucijinog odabranika ugovor s Osijekom veže do 2027. godine, no njegovi predstavnici obavijestili su klub kako suradnju ne namjeravaju produljiti. Kao najizglednija nova destinacija spominje se zagrebački Dinamo. "Modri" su, prema neslužbenim informacijama, za njega već nudili oko tri milijuna eura, no Osijek je ponudu odbio. Ipak, transfer bi se mogao realizirati već ove zime ili najkasnije na ljeto, a sportski analitičar Joško Jeličić uvjeren je u takav ishod. "Matković će na zimu ili ljeto biti u Maksimiru", kazao je.
Dok se njegova budućnost raspliće, Anton Matković fokusiran je na nogomet. Kao uzore ističe Marcusa Rashforda i Cristiana Ronalda, a sanja o igranju u engleskoj Premier ligi. Ipak, najveća želja mu je, kao i svakom dječaku u Hrvatskoj, odjenuti dres reprezentacije i krenuti stopama svojih slavonskih prethodnika poput Mandžukića i Olića. Uz talent koji posjeduje i podršku koju ima izvan terena, taj san se čini itekako ostvarivim.
