STUDENTICA I NOGOMETAŠ

FOTO Voli štikle i bunde, ljubi veliku Dinamovu želju: 'Sve...'

Anton Matković, 19-godišnja nogometna senzacija iz Osijeka, zaludio europske skaute i osvojio srce Lucije Šaravanje. Hoće li Dinamo osigurati njegov potpis ove zime
Mladi napadač Osijeka, Anton Matković, sa samo 17 godina postao je jedna od glavnih priča domaćeg nogometa. Njegov talent prepoznao je i Joško Gvardiol, a svojim igrama zaludio je brojne europske skaute. No, dok se na terenu bori s protivničkim obranama i medijskim pritiskom, u privatnom životu pronašao je mirnu luku uz djevojku Luciju Šaravanju. | Foto: Instagram
