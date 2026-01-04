FOTO Voli štikle i bunde, ljubi veliku Dinamovu želju: 'Sve...'

Lucijinog odabranika ugovor s Osijekom veže do 2027. godine, no njegovi predstavnici obavijestili su klub kako suradnju ne namjeravaju produljiti. Kao najizglednija nova destinacija spominje se zagrebački Dinamo. "Modri" su, prema neslužbenim informacijama, za njega već nudili oko tri milijuna eura, no Osijek je ponudu odbio. Ipak, transfer bi se mogao realizirati već ove zime ili najkasnije na ljeto, a sportski analitičar Joško Jeličić uvjeren je u takav ishod. "Matković će na zimu ili ljeto biti u Maksimiru", kazao je. | Foto: Instagram