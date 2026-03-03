Obavijesti

GOLGETERSKI STOPER

Dinamo na radaru ima hrvatsku senzaciju iz njemačke druge lige

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Foto: R4979 RHR-FOTO

Dinamo Zagreb bacio je oko na Mateja Maglicu, igrača njemačkog drugoligaša Darmstadta. Stoper vrijedi 800.000 eura i zabio je već nevjerojatnih sedam golova u sezoni. Bundesligaški također pokazuju interes

Admiral

Stoper njemačkog drugoligaša Darmstadta Matej Maglica (27) na radaru je Dinama, piše njemački portal Liga Zwei. Visoki stoper igra na poziciji stopera i prema Transfermarktu vrijedi 800.000 eura. Za tu cifru stigao je službeno u njemačkog drugoligaša iz Stuttgarta 2024. godine, a sezonu prije proveo je u današnjem klubu na posudbi. Ugovor s klubom na zapadu Njemačke ima do kraja sezone 2026./27

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
42
Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Prema spomenutom izvoru, uz Dinamo, nekoliko klubova iz Bundeslige vidi ga kao sjajno pojačanje.

- Navodno nekoliko bundesligaških klubova ima središnjeg braniča na svom užem popisu i već su se raspitivali. Nadalje, Dinamo Zagreb, iz njemu rodne Hrvatske, navodno je također zainteresiran za braniča.

Ove sezone zabio je netipično puno golova za stopera, njih sedam. U 24 nastupa pet golova je zabio u drugoj Bundesligi i dva u njemačkom kupu; sveukupno je na terenu proveo 1631 minutu. Od dolaska u klub odigrao je 72 utakmice i zabio osam golova, a u sezoni 2023./24. zaigrao je za Darmstadt 26 utakmica u Bundesligi.

SG Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98
Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

U karijeri je igrao još za mladu momčad Marsonije, Göppinger, Backnang, St. Gallen i drugu ekipu Stuttgarta. Darmstadt je trenutačno treća momčad njemačke druge lige; ima 45 bodova nakon 24 kola i ispred su samo Schalke s dva boda i Paderborn s bodom više. Do kraja sezone ostalo je još 10 kola i prve dvije momčadi imaju izravan plasman u Bundesligu, a trećeplasirana ekipa ići će u doigravanje protiv 16. iz Bundeslige. 

OSTALO

