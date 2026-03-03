Dinamo Zagreb bacio je oko na Mateja Maglicu, igrača njemačkog drugoligaša Darmstadta. Stoper vrijedi 800.000 eura i zabio je već nevjerojatnih sedam golova u sezoni. Bundesligaški također pokazuju interes
Dinamo na radaru ima hrvatsku senzaciju iz njemačke druge lige
Stoper njemačkog drugoligaša Darmstadta Matej Maglica (27) na radaru je Dinama, piše njemački portal Liga Zwei. Visoki stoper igra na poziciji stopera i prema Transfermarktu vrijedi 800.000 eura. Za tu cifru stigao je službeno u njemačkog drugoligaša iz Stuttgarta 2024. godine, a sezonu prije proveo je u današnjem klubu na posudbi. Ugovor s klubom na zapadu Njemačke ima do kraja sezone 2026./27.
Prema spomenutom izvoru, uz Dinamo, nekoliko klubova iz Bundeslige vidi ga kao sjajno pojačanje.
- Navodno nekoliko bundesligaških klubova ima središnjeg braniča na svom užem popisu i već su se raspitivali. Nadalje, Dinamo Zagreb, iz njemu rodne Hrvatske, navodno je također zainteresiran za braniča.
Ove sezone zabio je netipično puno golova za stopera, njih sedam. U 24 nastupa pet golova je zabio u drugoj Bundesligi i dva u njemačkom kupu; sveukupno je na terenu proveo 1631 minutu. Od dolaska u klub odigrao je 72 utakmice i zabio osam golova, a u sezoni 2023./24. zaigrao je za Darmstadt 26 utakmica u Bundesligi.
U karijeri je igrao još za mladu momčad Marsonije, Göppinger, Backnang, St. Gallen i drugu ekipu Stuttgarta. Darmstadt je trenutačno treća momčad njemačke druge lige; ima 45 bodova nakon 24 kola i ispred su samo Schalke s dva boda i Paderborn s bodom više. Do kraja sezone ostalo je još 10 kola i prve dvije momčadi imaju izravan plasman u Bundesligu, a trećeplasirana ekipa ići će u doigravanje protiv 16. iz Bundeslige.
