FOTO Vratio se legendarni turnir podno Rimščaka: Zbog velikog broja ekipa igralo se do jutra!

U grabi podno Rimščaka ovog se vikenda ponovno igralo do ranih jutarnjih sati. Nakon punih 25 godina pauze, na mjestu na kojem su generacije Međimuraca nekada provodile ljeta uz mali nogomet, vratio se turnir koji je mnogima ostao u lijepom sjećanju.

Povratak je bio i više nego uspješan. Na teren je istrčalo čak 19 momčadi, stigli su igrači iz raznih krajeva Međimurja i Hrvatske, ali i iz Slovenije. Od 14 sati pa sve do ranih jutarnjih sati odigrane su čak 48 utakmica, a oko terena se razvila atmosfera kakva je nekoć bila zaštitni znak ovog turnira.

A sve je počelo još davne 1975. godine. Tadašnja omladina odlučila je organizirati malonogometni turnir u grabi podno Rimščaka, na takozvanom "suhom potoku". Ideja je zaživjela pa se turnir iz godine u godinu redovito održavao, a u najboljim izdanjima okupljao je i više od 30 ekipa.

Foto: medjimurski.hr

Foto: medjimurski.hr

Igralo se, družilo, navijalo i ostajalo do kasno u noć. Turnir je s vremenom postao dio lokalne tradicije, sve dok početkom 2000-ih organizacija nije jednostavno zamrla. Ostala su sjećanja, priče o nekadašnjim utakmicama i ono poznato "negda se igralo...". Četvrt stoljeća kasnije, nova generacija odlučila je tu priču nastaviti.

Neki od današnjih organizatora na posljednjem su turniru još bili mladići, a sada su upravo oni odlučili ponovno okupiti ljude na istom mjestu. I nisu pogriješili.

U grupnoj fazi utakmice su trajale dva puta po šest minuta, dok se u eliminacijskoj fazi igralo dva puta po osam. Kratko i intenzivno, baš kako i treba na turniru na kojem nema puno prostora za kalkulacije.

Organizatori su se pobrinuli da nitko ne ostane ni gladan ni žedan. Pripremljena su tri janjca i tri odojka, čak 150 kilograma ćevapčića te 16 komada domaćeg kruha, uz standardnu ponudu pića. Igrači, navijači, prijatelji i mještani zajedno su čekali sljedeću utakmicu, komentirali prethodnu i družili se do kasno u noć. I tako je turnir nakon 25 godina ponovno dobio svoj život.

Foto: medjimurski.hr