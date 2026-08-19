Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GALERIJA

FOTO Vratolomije u Zagrebu. Pogledajte izvedbe najboljih europskih gimnastičara u Areni

Ilija Kovtun postao je europski prvak u višeboju za Hrvatsku, dok se Tin Srbić, Aurel Benović i Filip Ude nisu uspjeli plasirati u finale. Skokove, okrete i padove prvog dana muškog natjecanja u Zagrebu pogledajte u velikoj galeriji
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
1/101
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026