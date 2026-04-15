JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Vrijeme leti: Ovaj dječak je s tatom izbacio Barcelonu!

Piše Luka Tunjić,
Foto: twitter

Atletico Madrid po prvi put u 9 godina u polufinalu Lige prvaka, izbacivši Barcelonu! Simeone vodi svoju momčad prema trećem finalu, dok njegov sin Giuliano postaje zvijezda Atletica

Admiral

Atletico Madrid izborio je prvi plasman u polufinale Lige prvaka nakon devet godina. Momčad Diega Simeonea u četvrtfinalu je izbacila španjolskog rivala Barcelonu, a ključnom se pokazala pobjeda 2-0 u prvoj utakmici na Camp Nou. Barcelona je u uzvratu na Metropolitanu slavila 2-1, ali to joj nije bilo dovoljno za prolaz.

Yamal i Torres zabili su za Katalonce, koji ni ove sezone nisu uspjeli prekinuti europski post. S druge strane, Atletico se nada trećem finalu pod vodstvom Simeonea, nakon što je 2014. i 2016. gubio završnice od gradskog rivala Reala. Prolaz Madriđana u uzvratu potvrdio je Ademola Lookman.

Simeone je već godinama zaštitni znak Atletica. Na klupi je od prosinca 2011., a dulje od njega u kontinuitetu vodi samo Frank Schmidt u Heidenheimu. Koliko je to razdoblje dugo možda najbolje pokazuje priča o njegovu sinu Giulianu.

Prije 12 godina Simeone je objavio fotografiju iz zrakoplova...Vodio je tada 11-godišnjeg sina na finale Lige prvaka u Lisabonu. Giuliano je tada sanjao o profesionalnoj karijeri, ali teško da je mogao zamisliti da će jednog dana igrati upravo za Atletico i to pod vodstvom vlastitog oca.

Foto: twitter

Nogometno je stasao u omladinskom pogonu River Platea, a sa 17 godina stigao je u Atletico. Iako mu je otac trener, put do prve momčadi nije bio lagan. Morao se dokazivati na posudbama u Real Zaragozi i Alavesu, a od 2024. postao je standardni član momčadi.

Do sada je za Atletico upisao 97 nastupa uz 12 golova i 17 asistencija, a prema Transfermarktu vrijedi oko 40 milijuna eura. Već ima i 11 nastupa za argentinsku reprezentaciju. Njegov stariji brat Giovanni trenutačno je na posudbi u Torinu iz Napolija.

LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale
LIGA PRVAKA ODUŠEVILA

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale

Atletico Madrid je izgubio 2-1, ali ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka. Yamal i Torres su zabili za Barcelonu, a Lookman za Madriđane. U polufinalu će igrati protiv Arsenala ili Sportinga
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići

