FOTO Vrijeme leti: Ovaj dječak je s tatom izbacio Barcelonu!

Atletico Madrid izborio je prvi plasman u polufinale Lige prvaka nakon devet godina. Momčad Diega Simeonea u četvrtfinalu je izbacila španjolskog rivala Barcelonu, a ključnom se pokazala pobjeda 2-0 u prvoj utakmici na Camp Nou. Barcelona je u uzvratu na Metropolitanu slavila 2-1, ali to joj nije bilo dovoljno za prolaz.

Yamal i Torres zabili su za Katalonce, koji ni ove sezone nisu uspjeli prekinuti europski post. S druge strane, Atletico se nada trećem finalu pod vodstvom Simeonea, nakon što je 2014. i 2016. gubio završnice od gradskog rivala Reala. Prolaz Madriđana u uzvratu potvrdio je Ademola Lookman.

Simeone je već godinama zaštitni znak Atletica. Na klupi je od prosinca 2011., a dulje od njega u kontinuitetu vodi samo Frank Schmidt u Heidenheimu. Koliko je to razdoblje dugo možda najbolje pokazuje priča o njegovu sinu Giulianu.

Prije 12 godina Simeone je objavio fotografiju iz zrakoplova...Vodio je tada 11-godišnjeg sina na finale Lige prvaka u Lisabonu. Giuliano je tada sanjao o profesionalnoj karijeri, ali teško da je mogao zamisliti da će jednog dana igrati upravo za Atletico i to pod vodstvom vlastitog oca.

Nogometno je stasao u omladinskom pogonu River Platea, a sa 17 godina stigao je u Atletico. Iako mu je otac trener, put do prve momčadi nije bio lagan. Morao se dokazivati na posudbama u Real Zaragozi i Alavesu, a od 2024. postao je standardni član momčadi.

Do sada je za Atletico upisao 97 nastupa uz 12 golova i 17 asistencija, a prema Transfermarktu vrijedi oko 40 milijuna eura. Već ima i 11 nastupa za argentinsku reprezentaciju. Njegov stariji brat Giovanni trenutačno je na posudbi u Torinu iz Napolija.