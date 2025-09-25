Obavijesti

VELIKI POVRATAK

FOTO Zabio se u zid s 225 km/h i proveo pola minute u F1 bolidu koji je gorio. Vraća se za volan

Grosjeanov bolid udario je ogradu pri 225 kilometara na sat, pri čemu se prepolovio i zapalio. Srećom, Francuz je uspio izaći iz bolida bez pomoći nakon 28 sekundi. Zadobio je tek lakše opekline na rukama i gležnjevima.
Gotovo pet godina nakon stravične nesreće za vrijeme Velike nagrade Bahreina, Francuz Romain Grosjean (39) će ponovo sjesti za upravljač bolida formule 1. | Foto: pixsell/press association
