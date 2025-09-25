FOTO Zabio se u zid s 225 km/h i proveo pola minute u F1 bolidu koji je gorio. Vraća se za volan

"Oduševljen sam što prvi put nakon pet godina ponovno mogu poželjeti dobrodošlicu Grosjeanu u bolid Formule 1, ali posebno sam ponosan što se vraća u jednom od naših bolida. Romain i ja smo surađivali tijekom cijele njegove karijere u Formuli 1, tako da je ovaj test u Mugellu od posebnog značaja za obojicu," poručio je Komatsu. | Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION