VELIKI POVRATAK
FOTO Zabio se u zid s 225 km/h i proveo pola minute u F1 bolidu koji je gorio. Vraća se za volan
Grosjeanov bolid udario je ogradu pri 225 kilometara na sat, pri čemu se prepolovio i zapalio. Srećom, Francuz je uspio izaći iz bolida bez pomoći nakon 28 sekundi. Zadobio je tek lakše opekline na rukama i gležnjevima.
Gotovo pet godina nakon stravične nesreće za vrijeme Velike nagrade Bahreina, Francuz Romain Grosjean (39) će ponovo sjesti za upravljač bolida formule 1.
Podsjetimo, Grosjean je u studenom 2020. doživio nesreću na stazi u Sakhiru.
Njegov bolid udario je ogradu pri 225 kilometara na sat, pri čemu se prepolovio i zapalio.
Srećom, Francuz je uspio izaći iz bolida bez pomoći nakon 28 sekundi.
Zadobio je tek lakše opekline na rukama i gležnjevima.
Kasnije je rekao kako je mislio da će umrijeti, ali se svojom voljom izvukao iz vatre zbog svoje djece.
Grosjean je nakon nesreće propustio posljednje dvije utrke sezone i više nije sjedao u F1 bolid.
Gotovo pet godina kasnije Francuz se vraća u "oktanski cirkus". U petak će na stazi Mugello testirati Haas VF-23.
"Zaista ne mogu vjerovati da je prošlo gotovo pet godina, ali vratiti se i imati ovaj izlet sa svojim starim timom je zaista nešto posebno," kazao je.
Šef tima Ayao Komatsu, koji je bio Grosjeanov inženjer u Haasu i Lotusu, obavljat će istu ulogu u Mugellu.
"Oduševljen sam što prvi put nakon pet godina ponovno mogu poželjeti dobrodošlicu Grosjeanu u bolid Formule 1, ali posebno sam ponosan što se vraća u jednom od naših bolida. Romain i ja smo surađivali tijekom cijele njegove karijere u Formuli 1, tako da je ovaj test u Mugellu od posebnog značaja za obojicu," poručio je Komatsu.
Nakon što je završio svoju karijeru u F1, Grosjean je 2021. prešao u IndyCar, nastupavši za Dale Coyne Racing, Andretti Autosport i Juncos Hollinger Racing.
Posebno je zahvalan bio vozačima medicinskog automobila, koji su bili prvi na licu nesreće.
Grosjean će u Mugellu koristiti kacigu koju su dizajnirala njegova djeca, a s kojom je planirao nastupiti na svojoj posljednjoj utrci 2020. godine u Abu Dhabiju.
