Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Zabrinuto lice Matjaža Keka, mrak na stadionu: Ovo su svi trenuci s remija u Gorici

RIJEKA - OSIJEK 0-0 Utakmica u Gorici počela je pola sata kasnije zbog problema s reflektorima, u 21.30 sati, ali to nije bio glavni razlog zabrinutosti na Kekovom licu. Remiju u Gorici svjedočila je nekolicina navijača obje momčadi. Među gledateljima bili su IvanCvjetković, Sandro Perković i Zorislav Srebić
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Gorica i Rijeka sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto Igor Soban/PIXSELL
1/59
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026