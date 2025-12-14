FOTO Zagreb Advent Run okupio desetke tisuća veselih trkača

Zagrebačke ulice ove su nedjelje izgledale poput scene iz najljepše božićne bajke. Više tisuća nasmijanih trkača trčalo je centrom Zagreba povodom jubilarnog 10. izdanja Zagreb Advent Runa
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Rekordan broj od čak 5000 prijavljenih sudionika startao je ispred hotela Zonar, šireći blagdanski duh i pozitivnu energiju.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Trkači su, ovisno o spremnosti, mogli birati između utrka na pet i deset kilometara. Obje rute vodile su kroz ukrašene dijelove grada, od Zrinjevca do Trga bana Jelačića, pružajući sudionicima jedinstven doživljaj zagrebačkog Adventa
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Dok su se najbrži borili za postolja, brojnim obiteljima s djecom i psima najvažnije je bilo sudjelovati i biti dio ove nevjerojatne priče
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Osim sportskog duha, utrka je i ove godine imala snažan humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljen je za inicijativu "Snaga pokreta", koja djeci s teškoćama u razvoju omogućuje sudjelovanje na utrkama uz pomoć posebnih sportskih kolica
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
