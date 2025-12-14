Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BOŽIČNA UTRKA

FOTO Zagreb Advent Run okupio desetke tisuća veselih trkača

Zagrebačke ulice ove su nedjelje izgledale poput scene iz najljepše božićne bajke. Više tisuća nasmijanih trkača trčalo je centrom Zagreba povodom jubilarnog 10. izdanja Zagreb Advent Runa
Zagreb: Održan Zagreb Advent Run s brojnim zabavnim maskiranim trkačima
Zagrebačke ulice ove su nedjelje izgledale poput scene iz najljepše božićne bajke. Više tisuća nasmijanih trkača trčalo je centrom Zagreba povodom jubilarnog 10. izdanja Zagreb Advent Runa | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/47
Zagrebačke ulice ove su nedjelje izgledale poput scene iz najljepše božićne bajke. Više tisuća nasmijanih trkača trčalo je centrom Zagreba povodom jubilarnog 10. izdanja Zagreb Advent Runa | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025