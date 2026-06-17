FOTO Zaslužuje crveni, kaže da će navijati za Englesku! Vruća sutkinja iz Italije uživa na SP-u
Talijanka Claudia Romani, kojoj tepaju da je 'najseksi sutkinja svijeta', sretna je što je SP počeo, što su utakmice i u Miamiju u kojem živi.. Sigurno je oduševljena što je nogomet posvuda, ali sigurno je i malo tužna jer njezine Italije nema... Claudia je na društvenim mrežama objavila niz fotografija iz Miamija, ovog puta na njima ima nešto više odjeće nego što inače preferira...
Talijanka Claudia Romani, kojoj tepaju da je 'najseksi sutkinja svijeta', sretna je što je SP počeo, što su utakmice i u Miamiju u kojem živi.. Sigurno je oduševljena što je nogomet posvuda, ali sigurno je i malo tužna jer njezine Italije nema... Claudia je na društvenim mrežama objavila niz fotografija iz Miamija, ovog puta na njima ima nešto više odjeće nego što inače preferira... | Foto: C. Romani/Instagram