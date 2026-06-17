CLAUDIA ROMANI FOTO Zaslužuje crveni, kaže da će navijati za Englesku! Vruća sutkinja iz Italije uživa na SP-u

Talijanka Claudia Romani, kojoj tepaju da je 'najseksi sutkinja svijeta', sretna je što je SP počeo, što su utakmice i u Miamiju u kojem živi.. Sigurno je oduševljena što je nogomet posvuda, ali sigurno je i malo tužna jer njezine Italije nema... Claudia je na društvenim mrežama objavila niz fotografija iz Miamija, ovog puta na njima ima nešto više odjeće nego što inače preferira...