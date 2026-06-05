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ATRAKTIVNA MAŠA

FOTO Zato su oni profesionalci. Kći srpskog košarkaškog agenta mamila poglede bez grudnjaka

Kći Miška Ražnatovića, Maša, osvaja i teren i Harvard! Bivša košarkašica Art Basketa, uz NYU i praksu u tužiteljstvu, uskoro kreće na najprestižniji pravni fakultet, a redovito mami poglede na najvećim košarkaškim pozornicama
FOTO Zato su oni profesionalci. Kći srpskog košarkaškog agenta mamila poglede bez grudnjaka
U svijetu u kojem prezime može biti i blagoslov i teret, Maša Ražnatović, kći proslavljenog košarkaškog agenta Miodraga Miška Ražnatovića, s nevjerojatnom lakoćom gradi vlastiti identitet. | Foto: instagram
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U svijetu u kojem prezime može biti i blagoslov i teret, Maša Ražnatović, kći proslavljenog košarkaškog agenta Miodraga Miška Ražnatovića, s nevjerojatnom lakoćom gradi vlastiti identitet. | Foto: instagram
Komentari 2

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