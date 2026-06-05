FOTO Zato su oni profesionalci. Kći srpskog košarkaškog agenta mamila poglede bez grudnjaka

Kći Miška Ražnatovića, Maša, osvaja i teren i Harvard! Bivša košarkašica Art Basketa, uz NYU i praksu u tužiteljstvu, uskoro kreće na najprestižniji pravni fakultet, a redovito mami poglede na najvećim košarkaškim pozornicama
U svijetu u kojem prezime može biti i blagoslov i teret, Maša Ražnatović, kći proslavljenog košarkaškog agenta Miodraga Miška Ražnatovića, s nevjerojatnom lakoćom gradi vlastiti identitet.
| Foto: instagram
U svijetu u kojem prezime može biti i blagoslov i teret, Maša Ražnatović, kći proslavljenog košarkaškog agenta Miodraga Miška Ražnatovića, s nevjerojatnom lakoćom gradi vlastiti identitet. |
Foto: instagram
U svijetu u kojem prezime može biti i blagoslov i teret, Maša Ražnatović, kći proslavljenog košarkaškog agenta Miodraga Miška Ražnatovića, s nevjerojatnom lakoćom gradi vlastiti identitet.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok je njezin otac poznat kao čovjek koji stvara karijere najvećih košarkaških zvijezda, Maša spaja obiteljsku strast prema sportu s vrhunskim obrazovanjem, a nedavna vijest o upisu na prestižni Pravni fakultet Sveučilišta Harvard samo je potvrdila njezin status buduće liderice.
| Foto: instagram
Maša s ocem često gleda košarkaške utakmice, bilo u Europi ili SAD-u.
| Foto: instagram
A svojim izdanjima često privlači brojne poglede uz parket.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Rođena potkraj 2002. godine, Maša je od malih nogu bila uronjena u svijet košarke.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Krenula je očevim stopama i kao vrlo talentirana bek-šuterica zaigrala za beogradski Art Basket, a bila je i članica mlađih reprezentativnih selekcija Srbije.
| Foto: instagram
Foto instagram
S klubom je 2021. godine ostvarila zapažen uspjeh, osvojivši Kup Srbije "Milan Ciga Vasojević". Ipak, njezine ambicije sezale su daleko izvan košarkaškog terena. Nakon završetka igračke karijere u Srbiji, otišla je u Sjedinjene Američke Države.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Upisala je studij javnih politika na prestižnom Sveučilištu u New Yorku (NYU), s posebnim usmjerenjem na pravo i politiku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svoju je predanost pravu dokazala i stažiranjem u Uredu okružnog tužitelja na Manhattanu, gdje je stjecala neprocjenjivo praktično iskustvo i postavila čvrste temelje za ono što je uslijedilo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kruna njezina akademskog puta stigla je u proljeće 2026. godine, kada je primljena na jedan od najcjenjenijih pravnih fakulteta na svijetu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Maša će se ove jeseni pridružiti Pravnom fakultetu na Harvardu kao članica generacije koja će diplomirati 2029. godine. Ovu vijest podijelila je s ponosom.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Dolazeći iz male zemlje koja je često zanemarena ili svedena na uske percepcije, prilika da se pridružim instituciji ovakvog statusa čini se posebno značajnom. Namjeravam predstavljati Srbiju na način koji odražava njezinu disciplinu, ambiciju i potencijal", napisala je Maša Ražnatović.
| Foto: instagram
Foto instagram
Naglasila je i kako se veseli školi koja će je pripremiti za liderstvo u pravnoj struci, gdje su žene i dalje manje zastupljene.
| Foto: instagram
Foto instagram
Izreka da jabuka ne pada daleko od stabla u slučaju obitelji Ražnatović itekako je točna, no s jednom bitnom razlikom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin otac, Miodrag Miško Ražnatović, izgradio je carstvo kao osnivač agencije BeoBasket i postao najutjecajniji agent u europskoj košarci, zastupajući plejadu zvijezda poput Nikole Jokića, Vasilija Micića i Bjelice.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako je i sam diplomirao pravo, život ga je odveo u menadžerske vode.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njegov osjećaj za prepoznavanje talenata je legendaran, baš kao i priča o tome kako je otkrio Nikolu Jokića.
| Foto: instagram
Foto instagram
Primijetio ga je u novinama zbog nevjerojatne statistike i potpisao ga za agenciju a da ga nitko od skauta nije vidio uživo, što je bio potez koji je ušao u povijest.
| Foto: instagram
Maša, s druge strane, vješto spaja oba svijeta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezina duboka povezanost s ocem i košarkom vidljiva je na svakom koraku.
| Foto: instagram
Često je se može vidjeti uz njega na tribinama NBA dvorana, kako bodri klijente njegove agencije, od Jokića u Denveru do Ivice Zubca u Los Angelesu. No, njezin doprinos nije samo navijački.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svoju svestranost pokazala je i dizajniranjem dresova za očev klub Mega, poznati inkubator za mlade talente.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Spojem poznavanja košarke iznutra i elitnog pravnog obrazovanja s Harvarda, Maša Ražnatović kroči putem na kojem ne samo da slijedi očeve stope, već stvara i vlastite, jedinstvene.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram