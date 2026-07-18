FOTO Zavela je Croucha dok je bila u vezi s Xabijem Alonsom. Tko je atraktivna Španjolka?

Najpoznatija anegdota vezana uz Nagore potječe iz vremena kada je Alonso igrao za Liverpool. Njegov novi suigrač, Peter Crouch, po dolasku u klub 2005. odsjeo je u hotelu Hope Street. Na recepciji je ugledao, kako je sam opisao, nevjerojatno lijepu djevojku koja mu se stalno smiješila. | Foto: Instagram