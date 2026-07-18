FOTO Zavela je Croucha dok je bila u vezi s Xabijem Alonsom. Tko je atraktivna Španjolka?

Nagore Aranburu je danas u braku s Xabijem Alonsom, a prije 20 godina 'upucavao' joj se njegov tadašnji suigrač Peter Crouch koji je živio u hotelu u kojemu je ona radila kao recepcionarka
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Xabi Alonso je igračka legenda i bivši trener Real Madrida, a još iz dana dok je bio u Real Sociedadu upoznao je sadašnju suprugu Nagore Aramburu. Privatni život drže dalje od reflektora javnosti
| Foto: Instagram
Xabi Alonso je igračka legenda i bivši trener Real Madrida, a još iz dana dok je bio u Real Sociedadu upoznao je sadašnju suprugu Nagore Aramburu. Privatni život drže dalje od reflektora javnosti |
Foto: Instagram
Xabi Alonso je igračka legenda i bivši trener Real Madrida, a još iz dana dok je bio u Real Sociedadu upoznao je sadašnju suprugu Nagore Aramburu. Privatni život drže dalje od reflektora javnosti
| Foto: Instagram
Najpoznatija anegdota vezana uz Nagore potječe iz vremena kada je Alonso igrao za Liverpool. Njegov novi suigrač, Peter Crouch, po dolasku u klub 2005. odsjeo je u hotelu Hope Street. Na recepciji je ugledao, kako je sam opisao, nevjerojatno lijepu djevojku koja mu se stalno smiješila.
| Foto: Instagram
Tamo je, kako kaže, primijetio "prelijepu recepcionarku španjolskog izgleda" koja mu se uvijek ljubazno smiješila. Uvjeren da ima šanse, pohvalio se svojim novim suigračima, ne znajući da mu jedan od njih, Jamie Carragher, priprema smicalicu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je ondje samo kako bi naučila engleski i Xabijeva je djevojka, ona se samo smješkala cijelo vrijeme. Alonso je to dobro podnio, smijao se i znao da nemam nikakve šanse - ispričao je Crouch
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas je u sretnom braku s Xabijem Alonsom.
| Foto: Instagram
Upoznali su se kao vrlo mladi u Baskiji, dok je Xabi još bio samo talentirani nogometaš, a ne svjetska zvijezda
| Foto: Instagram
Dok je Xabi igrao za najveće europske klubove, Nagore je svjesno ostala izvan reflektora. Nije gradila javni imidž, rijetko se pojavljivala u medijima i čuvala privatnost obitelji
| Foto: Instagram
Vjenčali su se 2009. godine na intimnoj ceremoniji, a obitelj i troje djece postali su središte njihova života, bez obzira na selidbe i pritisak javnosti
| Foto: Instagram
Posebno se pamti trenutak kada su se pojavile medijske glasine o krizi u braku - Xabi je tada javno i pravno stao u obranu supruge, umjesto da šuti ili se distancira
| Foto: Instagram
Nagore Aramburu je model, glumica i dizajnerica, ana Instagramu ju prati više od 200.000 ljudi
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram