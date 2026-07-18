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NAGORE ARANBURU

FOTO Zavela je Croucha dok je bila u vezi s Xabijem Alonsom. Tko je atraktivna Španjolka?

Nagore Aranburu je danas u braku s Xabijem Alonsom, a prije 20 godina 'upucavao' joj se njegov tadašnji suigrač Peter Crouch koji je živio u hotelu u kojemu je ona radila kao recepcionarka
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FOTO Zavela je Croucha dok je bila u vezi s Xabijem Alonsom. Tko je atraktivna Španjolka?
Xabi Alonso je igračka legenda i bivši trener Real Madrida, a još iz dana dok je bio u Real Sociedadu upoznao je sadašnju suprugu Nagore Aramburu. Privatni život drže dalje od reflektora javnosti | Foto: Instagram
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Xabi Alonso je igračka legenda i bivši trener Real Madrida, a još iz dana dok je bio u Real Sociedadu upoznao je sadašnju suprugu Nagore Aramburu. Privatni život drže dalje od reflektora javnosti | Foto: Instagram
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