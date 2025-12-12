FOTO Zbog nje će pikado postati još praćeniji. Pogledajte tko je predivna voditeljica ovog SP-a

Emma Paton ponovno će biti glavna voditeljica Sky Sporta na Svjetskom prvenstvu u pikadu, završila je kineziologiju i sportsko novinarstvo, a tvrdi kako je prilično dosadna osoba koja obožava biti na poslu i trčati
Oni koji prate SP u pikadu svakako znaju tko je Emma Paton (31), voditeljica SP-a. Prije dvije godine postala je i do danas ostala pravi hit među ljubiteljima pikada.
Paton se prije natjecala u trčanju na 400 metara, a priznala je kako je izazovno biti u ulozi voditeljice jer je publika na SP-u u Londonu nevjerojatno živa, često se deru i pjevaju.
- Stvarno je glasno. Ponekad je toliko glasno da ne čujem što direktor priča u moju slušalicu. U tim situacijama moram se nadati da je sve po planu i da se ništa nije previše promijenilo.
Emma ne voli društvene mreže, tvrdi kako su joj dosadne, ali zato redovito objavljuje na njezinom Instagram profilu koji broji više od 281.000 pratitelja.
Ima diplomu u kineziologiji i doktorat u sportskom novinarstvu.
- Bio je rizik mene dovesti na poziciju voditeljice. Došla sam u vrijeme kada je Sky postavljao sve više voditeljica, u pikadu smo vidjeli neke nevjerojatne žene, mislim da je to pomoglo promijeniti očekivanja ljudi.
- Ja sam prilično privatna osoba, čak i s ljudima koji su mi prilično bliski. Znate što, vrlo sam dosadna. Posao je veliki dio mojeg života. Većinu vremena volim provesti na poslu, a osim toga sve što radim su treninzi, odlasci u teretanu... Trčim. Rijetko kad radim nešto drugo.
- Sretna sam što imam priliku biti voditeljica sporta koji je u posljednjih nekoliko godina dobio puno veći značaj od publike. Iza mene je odličan tim i uživam raditi ovo.
