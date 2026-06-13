FOTO Zbog nje je Henry pjevao 'I am from Bosnia'. Sarajka ga zavela, a bračni status skrivaju

​- Ja sam osoba koja je vrlo privatna i ne bih željela davati izjave. Nikada se nisam bavila manekenstvom iako to kruži medijima, završila sam menadžment u Americi. Ne bih željela otkrivati više od toga - izjavila je jednom prilikom, dajući do znanja da želi biti prepoznata po obrazovanju, a ne po pogrešnim etiketama. | Foto: Instagram