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BOSANSKI ZET THIERRY

FOTO Zbog nje je Henry pjevao 'I am from Bosnia'. Sarajka ga zavela, a bračni status skrivaju

Tko je tajanstvena Sarajka koja je osvojila Henryja? Andrea Rajačić čuva privatnost, a legendarni Francuz ponosno poručuje: djeca su nam Bosanci
FOTO Zbog nje je Henry pjevao 'I am from Bosnia'. Sarajka ga zavela, a bračni status skrivaju
Iako je gotovo dva desetljeća u vezi s jednim od najslavnijih nogometaša, Thierryjem Henryjem (48), o Andrei Rajačić u javnosti se zna vrlo malo. Ova elegantna Sarajka uspješno čuva privatnost i rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak, poput onoga na premijeri dokumentarca o Davidu Beckhamu, izazove veliku pažnju. | Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
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Iako je gotovo dva desetljeća u vezi s jednim od najslavnijih nogometaša, Thierryjem Henryjem (48), o Andrei Rajačić u javnosti se zna vrlo malo. Ova elegantna Sarajka uspješno čuva privatnost i rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak, poput onoga na premijeri dokumentarca o Davidu Beckhamu, izazove veliku pažnju. | Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
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