FOTO Zbog nje je Henry pjevao 'I am from Bosnia'. Sarajka ga zavela, a bračni status skrivaju

Tko je tajanstvena Sarajka koja je osvojila Henryja? Andrea Rajačić čuva privatnost, a legendarni Francuz ponosno poručuje: djeca su nam Bosanci
Iako je gotovo dva desetljeća u vezi s jednim od najslavnijih nogometaša, Thierryjem Henryjem (48), o Andrei Rajačić u javnosti se zna vrlo malo. Ova elegantna Sarajka uspješno čuva privatnost i rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak, poput onoga na premijeri dokumentarca o Davidu Beckhamu, izazove veliku pažnju.
| Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
Iako je gotovo dva desetljeća u vezi s jednim od najslavnijih nogometaša, Thierryjem Henryjem (48), o Andrei Rajačić u javnosti se zna vrlo malo. Ova elegantna Sarajka uspješno čuva privatnost i rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak, poput onoga na premijeri dokumentarca o Davidu Beckhamu, izazove veliku pažnju. |
Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
Iako je gotovo dva desetljeća u vezi s jednim od najslavnijih nogometaša, Thierryjem Henryjem (48), o Andrei Rajačić u javnosti se zna vrlo malo. Ova elegantna Sarajka uspješno čuva privatnost i rijetko se pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak, poput onoga na premijeri dokumentarca o Davidu Beckhamu, izazove veliku pažnju.
| Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram
Suprug Thierry je u petak, gostujući u emisiji Foxa o Svjetskom prvenstvu, zapjevao stih hita Dubioze kolektiv: "I am from Bosnia, take to America". Otpjevao ga je u prijenosu sa Zlatanom Ibrahimovićem, čiji su korijeni također s ovih prostora. Henry je ponosno istaknuo kako su mu djeca napola Bosanci.
| Foto: FOX Sports/X
Foto Instagram
Andrea Rajačić rođena je 30. studenog 1986. u Sarajevu, u obitelji plastičnog kirurga Nebojše Rajačića i profesorice ruskog Tatjane. Zbog očeva posla, koji je 20 godina vodio Kliniku za liječenje opeklina i plastičnu kirurgiju u Kuvajtu, Andrea je s mlađom sestrom Jovanom ondje završila srednju školu. Put ju je potom odveo u Sjedinjene Države, gdje je diplomirala menadžment. Iako su je mediji uporno nazivali manekenkom, tu je titulu odlučno odbacivala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ja sam osoba koja je vrlo privatna i ne bih željela davati izjave. Nikada se nisam bavila manekenstvom iako to kruži medijima, završila sam menadžment u Americi. Ne bih željela otkrivati više od toga - izjavila je jednom prilikom, dajući do znanja da želi biti prepoznata po obrazovanju, a ne po pogrešnim etiketama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Thierryja Henryja upoznala je 2008. godine u Španjolskoj, gdje je boravila u posjetu sestri. Njihova veza započela je nedugo nakon Henryjeva bolnog razvoda od engleske manekenke Claire Merry, s kojom ima kćer Téu, i transfera u Barcelonu.
| Foto: Instagram
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Andrea i Thierry od tada su nerazdvojni, iako nema službenih podataka o vjenčanju. Svoju dugogodišnju vezu okrunili su s troje djece: sinovima Tristanom i Gabrielom te kćeri Tatianom. Obitelj živi mirnim životom daleko od reflektora, što je Andreina želja.
| Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL
Foto Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Koliko je Henry vezan za domovinu svoje partnerice, pokazao je u više navrata. Posebnu pažnju privukao je u listopadu 2023., kada je kao izbornik mlade francuske reprezentacije stigao u Sarajevo na utakmicu protiv Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica. Na konferenciji za medije s osmijehom je progovorio o svojim vezama s BiH.
| Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
- Znam zašto ste to pitali, moja djeca su Bosanci, Hercegovci i Francuzi. Večeras idem kod punca i punice - rekao je tada pred novinarima, a u nekoliko joj je navrata na Instagramu napisao "volim te". (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto LinkedIn
Foto Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO
Foto Mehdi Taamallah