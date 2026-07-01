PRAVNICA EMINA FOTO Zgodna BiH magistrica koja je 'zapalila' SP najavljuje pobjedu Zmajeva! '2-1 za naše'

"Mislim da će BiH pobijediti 2-1. Omiljeni igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine? Edin Džeko! Odrasla sam uz njega. Nisam očekivala da će mi se sve ovo dogoditi, nisam se naviknula na toliku pažnju", poručuje magistrica prava iz BiH Emina Dedić. Ova lijepa dama postala je viralna nakon što su se proširili fotke na kojima u navijačkom outfitu bodri reprezentaciju BiH na ovom SP-u...

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