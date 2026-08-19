FOTO Zlatna Kolak i srebrni Bloudek došli kod Plenkovića

Sara Kolak na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je zlato u bacanju koplja, dok je Marino Bloudek bio srebrni na 800 metara
U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu u atletici, predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza, predvođeno predsjednikom Ivanom Veštićem. Inače, Bloudek osvojio srebro na 800 m, a Kolak zlato u bacanju koplja.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu u atletici, predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza, predvođeno predsjednikom Ivanom Veštićem. Inače, Bloudek osvojio srebro na 800 m, a Kolak zlato u bacanju koplja. |
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu u atletici, predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza, predvođeno predsjednikom Ivanom Veštićem. Inače, Bloudek osvojio srebro na 800 m, a Kolak zlato u bacanju koplja.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Osvajačica zlatne medalje Sara Kolak kazala je da je proteklih deset godina naporno radila kako bi ostvarila ovakav uspjeh te izrazila zadovoljstvo što je time u Hrvatsku donijela još jednu medalju.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Marino Bloudek, koji je osvojio srebrnu medalju, istaknuo je da se radi o prvoj medalji nakon 50-ak godina u toj velikoj disciplini.
- Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i braniti boje naše zemlje - poručio je zahvalivši Atletskom klubu Dinamo Zrinjevac i treneru Mladenu Kršeku, Gradu Zagrebu, Ministarstvu turizma i sporta te Hrvatskom atletskom savezu i Hrvatskom olimpijskom odboru bez kojih, kako je kazao, takav uspjeh ne bi bio moguć.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL