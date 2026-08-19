FOTO Zlatna Kolak i srebrni Bloudek došli kod Plenkovića

Marino Bloudek, koji je osvojio srebrnu medalju, istaknuo je da se radi o prvoj medalji nakon 50-ak godina u toj velikoj disciplini. - Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i braniti boje naše zemlje - poručio je zahvalivši Atletskom klubu Dinamo Zrinjevac i treneru Mladenu Kršeku, Gradu Zagrebu, Ministarstvu turizma i sporta te Hrvatskom atletskom savezu i Hrvatskom olimpijskom odboru bez kojih, kako je kazao, takav uspjeh ne bi bio moguć. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL