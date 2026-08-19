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FOTO Zlatna Kolak i srebrni Bloudek došli kod Plenkovića

Sara Kolak na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je zlato u bacanju koplja, dok je Marino Bloudek bio srebrni na 800 metara
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Zagreb: Plenković primio Saru Kolak i Marina Bloudeka
U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu u atletici, predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza, predvođeno predsjednikom Ivanom Veštićem. Inače, Bloudek osvojio srebro na 800 m, a Kolak zlato u bacanju koplja. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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U povodu osvajanja medalja na Europskom prvenstvu u atletici, predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza, predvođeno predsjednikom Ivanom Veštićem. Inače, Bloudek osvojio srebro na 800 m, a Kolak zlato u bacanju koplja. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 1

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