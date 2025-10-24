FOTO 'Zločesta' Wanda napala i zvijezdu Chelseaja?! Sve vidjela i djevojka: 'Piši mi ako želiš...'

Njihova veza nije uvijek bila idilična. Krajem 2024. godine kratko su se razišli. Valentina je tada na Instagramu objavila da se udaljuju, ali da će "uvijek ostati obitelj". Navodno je Enzo, koji je vrlo mlad postao otac, tada izrazio želju da "živi samostalno". Mnogi smatraju da je upravo taj period razdvojenosti Wanda Nara vidjela kao priliku za slanje svoje poruke. Par se u međuvremenu pomirio i ponovno su zajedno. | Foto: Instagram