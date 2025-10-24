FOTO 'Zločesta' Wanda napala i zvijezdu Chelseaja?! Sve vidjela i djevojka: 'Piši mi ako želiš...'

Prema izvještajima argentinskih novinara, sve je počelo kada je Wanda Nara (38) poslala izravnu poruku Enzu Fernandezu
Kontroverzna argentinska medijska ličnost, model i bivša supruga Maura Icardija ponovno je u središtu skandala, a ovoga puta u priču je nehotice uvučen i Enzo Fernandez, zvijezda nogometnog kluba Chelsea.
Cijela drama dobiva na težini zbog bizarne okolnosti: Fernandezova dugogodišnja djevojka, Valentina Cervantes, natječe se u kulinarskom showu "MasterChef Celebrity Argentina", čija je voditeljica upravo – Wanda Nara.
Valentina Cervantes i Enzo Fernandez zajedno su od tinejdžerskih dana. Upoznali su se kada je njemu bilo 17, a njoj 18 godina. Valentina je, kako se navodi, prekinula studij kako bi podržala njegovu nogometnu karijeru i pratila ga diljem svijeta. Par ima dvoje djece, petogodišnju kćer i sina koji će uskoro napuniti dvije godine.
Njihova veza nije uvijek bila idilična. Krajem 2024. godine kratko su se razišli. Valentina je tada na Instagramu objavila da se udaljuju, ali da će "uvijek ostati obitelj". Navodno je Enzo, koji je vrlo mlad postao otac, tada izrazio želju da "živi samostalno". Mnogi smatraju da je upravo taj period razdvojenosti Wanda Nara vidjela kao priliku za slanje svoje poruke. Par se u međuvremenu pomirio i ponovno su zajedno.
Navodno je Fernandez, umjesto da odgovori ili ignorira poruku, odlučio biti potpuno transparentan prema svojoj partnerici. Odmah je pokazao poruku Valentini Cervantes (25), svjestan da će se ona uskoro naći licem u lice s Wandom na snimanju popularnog TV showa. Upravo je ta reakcija, tvrde upućeni, razljutila Wandu i pokrenula lavinu događaja.
Kao da to nije bilo dovoljno, mediji su iskopali i jednu Wandinu objavu na Instagramu koja je dodatno podgrijala sumnje. Nakon što je Enzo postigao gol, objavila je priču s porukom. "Ako dođem na utakmicu, već znaš", popraćenu emotikonima koji sline. Iako se može protumačiti na više načina, u kontekstu privatne poruke, mnogi su je vidjeli kao jasan flert.
Situacija je postala eksplozivna zbog profesionalnog odnosa između Wande i Valentine. Kao natjecateljica u showu koji Wanda vodi, Valentina je primorana provoditi vrijeme s ženom koja je navodno pokušala zavesti njezinog partnera. Argentinski magazin Caras tvrdi da je incident doveo do ogromne napetosti na setu te da se Valentina osjeća "iznimno neugodno" svaki put kada se sretne s voditeljicom.
Najšokantniji detalj, međutim, dolazi iz navodne objave na Instagramu u kojoj je Wanda, prema pisanju Daily Maila, napisala: "Da je laž, Valu bi mi odgovorila. Djevojčica je pametna. Nadam se da ću spavati s njom na MasterChefu." Ova bizarna i dvosmislena izjava dodatno je zbunila javnost i potaknula glasine o otvorenom neprijateljstvu.
Dok mediji govore o "ratu", Valentina Cervantes pokušala je smiriti strasti, no njezine izjave bile su toliko kontradiktorne da su samo dolile ulje na vatru. U razgovoru za TV emisiju SQP, izjavila je: "Nemam nikakav problem s Wandom Narom, nikad mi ništa nije učinila. Ljudi su ti koji stvaraju probleme tamo gdje ih nema."
Međutim, kada su je novinari izravno pitali je li vidjela poruku koju je Wanda poslala Enzu, njezin odgovor bio je zbunjujući: "Da, vidjela sam je. Ne, koliko ja znam, nisam vidjela nikakve poruke. Ne, ne, Enzo mi nikada nije govorio o tome. Ne, nikad mi o tome nije pričao."
Da bi se razumjela dimenzija ovog skandala, ključno je poznavati lik i djelo Wande Nare. Njezina karijera i privatni život ispunjeni su dramom. Proslavila se brakom s nogometašem Maxijem Lopezom, da bi ga potom ostavila zbog njegovog mlađeg suigrača i prijatelja, Maura Icardija. Taj je ljubavni trokut godinama punio naslovnice.
