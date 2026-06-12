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ALMINA JE UZ NJIH

FOTO 'Zmajevi' će zbog podrške novinarke dobiti krila na SP-u

Almina Hajradinović, vatrena navijačica BiH, ne skriva euforiju nakon povijesnog plasmana zmajeva na SP 2026. Vjeruje da BiH može napraviti čudo, a uz nogomet je čeka i život pun stila, jezika i velikih snova
FOTO 'Zmajevi' će zbog podrške novinarke dobiti krila na SP-u
Sarajevska novinarka i influencerica Almina Hajradinović jedna je od najglasnijih navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. | Foto: instagram
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Sarajevska novinarka i influencerica Almina Hajradinović jedna je od najglasnijih navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. | Foto: instagram
Komentari 1

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