FOTO 'Zmajevi' će zbog podrške novinarke dobiti krila na SP-u

Almina Hajradinović, vatrena navijačica BiH, ne skriva euforiju nakon povijesnog plasmana zmajeva na SP 2026. Vjeruje da BiH može napraviti čudo, a uz nogomet je čeka i život pun stila, jezika i velikih snova
Sarajevska novinarka i influencerica Almina Hajradinović jedna je od najglasnijih navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
| Foto: instagram
Sarajevska novinarka i influencerica Almina Hajradinović jedna je od najglasnijih navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. |
Foto: instagram
Sarajevska novinarka i influencerica Almina Hajradinović jedna je od najglasnijih navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
| Foto: instagram
Nakon što su "zmajevi" osigurali povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, njezino uzbuđenje dijele tisuće navijača.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Almina, koja aktivno prati i izvještava o uspjesima reprezentacije, ne skriva svoje emocije kada su "zmajevi" u pitanju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Za Alminu, ovaj uspjeh budi sjećanja na prvi plasman BiH na Mundijal 2014. godine, no sada ga doživljava iz potpuno drugačije perspektive.
| Foto: instagram
Foto instagram
Tada je imala samo 14 godina, a danas, kao novinarka "Dnevnog avaza", i sama je dio medijske priče koja prati svaki korak reprezentativaca, dajući joj jedinstven uvid u atmosferu oko tima.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Tada nisam ni razmišljala o tom putu. Nekako sad, kad smo prošli na Mundijal, i tada, ja sam totalno drugačija osoba. Svega se sjećam, i tog plasmana i tog slavlja. Danas je to drugačije, ali se s istom emocijom radujem i jedva čekam Ameriku," izjavila je Hajradinović, ističući da je euforija i dalje drži.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Stalno razmišljam o Americi. Stvarno sam presretna. Vjerujem da možemo proći grupu. Radujem se Americi i nadam se da ćemo pobijediti protivnike," dodala je s optimizmom.
| Foto: instagram
Ova 25-godišnjakinja, porijeklom iz Prilepa u Sjevernoj Makedoniji, već godinama živi i radi u Sarajevu. Tečno govori čak šest stranih jezika, a njezine velike ljubavi su putovanja i moda.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svoj modni izričaj opisuje kao hrabar, vodeći se motom da je život prekratak za obične odjevne kombinacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kada ne prati nogomet, sanja o pokretanju vlastite humanitarne organizacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kao najveći uzor ističe oca, s kojim najradije pije kavu, a najviše je nervira dvoličnost.
| Foto: instagram
Foto instagram
Strah je hvata pri pomisli da se u svijetu nikada neće postići mir, a da ima moć, podigla bi svijest ljudi o stanju u Palestini.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin prvi posao bio je njega starijih osoba, iskustvo koje je zasigurno oblikovalo njezinu empatičnu stranu i želju da pomaže drugima. Njezin omiljeni tim, pored "zmajeva", je Real Madrid, a najdraža pjesma "A Sky Full of Stars" grupe Coldplay.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram