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Anna Ermakova

FOTO Zvali su je Beckerovim 'djetetom iz sobice za metle', sad je pokazala isklesano tijelo

Anna je još kao 14-godišnjakinja debitirala na modnoj pisti na Tjednu mode u Berlinu, gdje je nosila reviju, a i danas je manekenka
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FOTO Zvali su je Beckerovim 'djetetom iz sobice za metle', sad je pokazala isklesano tijelo
Anna Ermakova, 24-godišnja kći teniske legende Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove, godinama je nosila teret jednog od najozloglašenijih medijskih skandala s prijelaza milenija | Foto: instagram
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Anna Ermakova, 24-godišnja kći teniske legende Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove, godinama je nosila teret jednog od najozloglašenijih medijskih skandala s prijelaza milenija | Foto: instagram
Komentari 4

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