FOTO Zvali su je Beckerovim 'djetetom iz sobice za metle', sad je pokazala isklesano tijelo

Anna je još kao 14-godišnjakinja debitirala na modnoj pisti na Tjednu mode u Berlinu, gdje je nosila reviju, a i danas je manekenka
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Anna Ermakova, 24-godišnja kći teniske legende Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove, godinama je nosila teret jednog od najozloglašenijih medijskih skandala s prijelaza milenija
| Foto: instagram
Anna Ermakova, 24-godišnja kći teniske legende Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove, godinama je nosila teret jednog od najozloglašenijih medijskih skandala s prijelaza milenija |
Foto: instagram
Anna Ermakova, 24-godišnja kći teniske legende Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove, godinama je nosila teret jednog od najozloglašenijih medijskih skandala s prijelaza milenija
| Foto: instagram
Manekenka Anna sada je snimljena na odmoru na Sardiniji, gdje su je fotoreporteri fotografirali dok se tuširala na jahti. Fotografije su ubrzo postale hit na društvenim mrežama.
| Foto: CIAO, MIBA
Pokazala je isklesanu figuru koju je godinama gradila plesom i treninzima u teretani. Nosila je dvodijelni kupaći kostim s leopardovim uzorkom, a pritom je pokazala i prirodnu ljepotu bez šminke.
| Foto: CIAO, MIBA
Foto instagram
Etiketa "djeteta iz sobice za metle" pratila ju je od rođenja, definirajući njezin identitet u javnosti prije nego što je i sama dobila priliku reći tko je.
| Foto: instagram
No, nizom impresivnih uspjeha, od pobjede u njemačkom plesnom showu do vlastite glazbene karijere, Anna je dokazala da je puno više od usputne afere svojih roditelja.
| Foto: instagram
Uspjela je ono što se činilo nemogućim: izašla je iz goleme sjene svog oca i ispisala vlastitu priču, onu o talentu, upornosti i nepokolebljivoj želji za vlastitim identitetom.
| Foto: instagram
Ključni trenutak u njezinoj transformaciji dogodio se 2023. godine, kada je trijumfirala u njemačkom ekvivalentu showa "Ples sa zvijezdama", pod nazivom "Let's Dance".
| Foto: instagram
S plesnim partnerom Valentinom Lusinom, Ermakova je iz tjedna u tjedan oduševljavala i publiku i žiri, oborivši rekord showa osvajanjem maksimalnih 30 bodova čak jedanaest puta.
| Foto: instagram
Kritičari su njezine nastupe, od strastvenog tanga i sporog valcera do slobodnog stila u ulozi Alise u zemlji čudesa, opisali kao "izvedbu koja oduzima dah.
| Foto: instagram
Njezina pobjeda, osigurana rekordnim brojem glasova publike, bila je više od pukog osvajanja trofeja; bila je to njezina konačna emancipacija.
| Foto: instagram
Prema pisanju njemačkog lista Bild, Annina glavna motivacija za sudjelovanje bila je upravo želja da se napokon afirmira kao osoba za sebe, izvan konteksta zloglasnog susreta njezinih roditelja.
| Foto: instagram
Htjela je pokazati da je "više od 'one kćeri iz...'", kako je tabloid naveo.
| Foto: instagram
Vidno dirnuta podrškom koju je dobila, nakon pobjede je izjavila: - Došla sam iz Engleske u Njemačku kako bih plesala. Nikad nisam mislila da ću biti dočekana s toliko raširenih ruku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Plesni uspjeh otvorio joj je nova vrata.
| Foto: instagram
Iako je u mladosti sanjala o karijeri balerine, odustala je kako bi završila studij povijesti umjetnosti na prestižnom Courtauld Institute of Art u Londonu.
| Foto: instagram
Sada, s novostečenom slavom, najavila je povratak sceni, rekavši da je već dobila brojne ponude za glumačke i voditeljske angažmane.
| Foto: instagram
Ples, međutim, nije bio njezin prvi korak u svijet showbizza.
| Foto: instagram
Anna je još kao 14-godišnjakinja debitirala na modnoj pisti na Tjednu mode u Berlinu, gdje je nosila reviju za brend Riani.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezin prepoznatljiv izgled, s prodornim plavim očima i očevom riđom kosom, brzo ju je učinio traženim licem.
| Foto: instagram
Uskoro je krasila naslovnice časopisa i postala zaštitno lice kampanje za brend obuće Buffalo.
| Foto: instagram
Nakon pobjede u "Let's Dance", njezina je karijera dobila novi zamah.
| Foto: instagram
Postala je članica žirija u popularnom showu "Das Supertalent" za 2024. godinu, sjedeći uz bok njemačkim televizijskim veteranima.
| Foto: instagram
Paralelno je zakoračila i u glazbene vode.
| Foto: instagram
U siječnju 2024. objavila je obradu klasika "Behind Blue Eyes" grupe The Who, pjesme čiji stihovi, kako je objasnila, imaju i osobnu notu o teretu slave koji nije sama izabrala.
| Foto: instagram
Video je u samo dva mjeseca prikupio gotovo dva milijuna pregleda.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ubrzo je uslijedila i druga obrada, "Son of a Preacher Man", a najavila je i suradnju s njemačkom pop-zvijezdom Florianom Silbereisenom, potvrđujući svoju svestranost i ambiciju.
| Foto: instagram
Annin put do uspjeha bio je opterećen pričom o njezinom začeću, skandalom koji je postao prijelomni trenutak u povijesti tabloidnog novinarstva.
| Foto: instagram
Priča počinje u lipnju 1999. godine. Boris Becker, trostruki prvak Wimbledona, upravo je odigrao svoj posljednji profesionalni meč, izgubivši od Pata Raftera.
| Foto: instagram
Njegova tadašnja supruga, Barbara Feltus, bila je u bolnici zbog trudova, očekujući njihovo drugo dijete, sina Eliasa.
| Foto: instagram
Slomljen zbog kraja karijere, Becker je te večeri otišao u londonski restoran Nobu.
| Foto: instagram
Tamo je, kako je kasnije opisao, njegov pogled susreo onaj ruske manekenke Angele Ermakove.
| Foto: instagram
Ono što je uslijedilo postalo je legenda.
| Foto: instagram
Foto instagram
Becker je u svojoj autobiografiji iz 2003. napisao da su nakon pet minuta razgovora otišli "u najbliži dostupan kut i bacili se na posao".
| Foto: instagram
Cijeli je susret opisao kao "ne aferu", već "samo pum-ba-bum".
| Foto: instagram
Mjesto događaja postalo je predmetom medijskih spekulacija: godinama se pisalo o "sobici za metle", dok je Becker kasnije tvrdio da se sve odvilo na stubištu između toaleta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Bez obzira na točnu lokaciju, taj kratki susret zauvijek mu je promijenio život. Razišli su se bez razmjene kontakata, a Becker je mislio da je to kraj priče.
| Foto: instagram
Osam mjeseci kasnije, u njegov ured u Münchenu stigao je faks.
| Foto: instagram
Foto instagram
Angela Ermakova obavijestila ga je da je trudna i da je "rezultat njihovog susreta sada u osmom mjesecu".
| Foto: instagram
Uslijedio je kaos. Becker je u početku žestoko nijekao očinstvo, unatoč Anninoj nevjerojatnoj fizičkoj sličnosti s njim.
| Foto: instagram
Njegov brak s Barbarom ubrzo se raspao, a razvod ga je koštao oko 15 milijuna dolara.
| Foto: instagram
Javnost je bila opsjednuta pričom, a Angela Ermakova pokrenula je sudski postupak za utvrđivanje očinstva.
| Foto: instagram
U veljači 2001., nakon što je DNK test neupitno potvrdio da je on otac, Becker je napokon popustio. U službenoj izjavi priznao je odgovornost.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Prihvaćam očinstvo. Preuzimam odgovornost i brinut ću se za malu Annu. Nadam se da će ovom izjavom prestati sva nagađanja", poručio je tada, dodavši kako će "naučiti voljeti" svoju kćer.
| Foto: instagram
Angela Ermakova izjavila je da joj je "laknulo" i da se nada normalnijem životu za sebe i Annu.
| Foto: instagram
Unatoč turbulentnom početku, Boris i Anna s godinama su izgradili odnos. Prije finala "Let's Dance", poslao joj je dirljivu video poruku podrške.
| Foto: instagram
"Što god da se dogodi, već si osvojila srca Nijemaca. Tvoj talent, tvoja disciplina, tvoja izvedba, a povrh svega - tvoja osobnost su nevjerojatni. I ne mogu biti ponosniji", rekao je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ipak, sjena prošlosti i dalje je prisutna.
| Foto: instagram
Foto instagram
Angela Ermakova je nakon izlaska Beckerovog dokumentarca izrazila frustraciju što on neprestano govori o načinu na koji je Anna začeta, dok je Anna navodno u ugovoru s RTL-om imala klauzulu koja je branila spominjanje oca tijekom showa uz prijetnju novčanom kaznom.
| Foto: instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram