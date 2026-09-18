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VINICIUS I VIRGINIA

FOTO Zvijezda Reala objavila sretnu vijest: 'Nakon godinu dana prsten je konačno stigao'

Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Virginia je već bila u braku i ima troje djece, a veza s Viniciusom je turbulentna
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FOTO Zvijezda Reala objavila sretnu vijest: 'Nakon godinu dana prsten je konačno stigao'
Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Par je sretnu vijest podijelio na svojim društvenim mrežama. Vigrinia je objavila sliku prstenja na Instagram Storyju i napisala: Nakon godinu dana veze, prsten je konačno stigao | Foto: Instagram story
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Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Par je sretnu vijest podijelio na svojim društvenim mrežama. Vigrinia je objavila sliku prstenja na Instagram Storyju i napisala: Nakon godinu dana veze, prsten je konačno stigao | Foto: Instagram story
Komentari 1

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