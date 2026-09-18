FOTO Zvijezda Reala objavila sretnu vijest: 'Nakon godinu dana prsten je konačno stigao'

Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Virginia je već bila u braku i ima troje djece, a veza s Viniciusom je turbulentna
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Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Par je sretnu vijest podijelio na svojim društvenim mrežama. Vigrinia je objavila sliku prstenja na Instagram Storyju i napisala: Nakon godinu dana veze, prsten je konačno stigao
| Foto: Instagram story
Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Par je sretnu vijest podijelio na svojim društvenim mrežama. Vigrinia je objavila sliku prstenja na Instagram Storyju i napisala: Nakon godinu dana veze, prsten je konačno stigao
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Foto: Instagram story
Nogometna zvijezda Real Madrida Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca službeno su objavili zaruke. Par je sretnu vijest podijelio na svojim društvenim mrežama. Vigrinia je objavila sliku prstenja na Instagram Storyju i napisala: Nakon godinu dana veze, prsten je konačno stigao
| Foto: Instagram story
Foto Instagram
Brazilska influencerica, televizijska voditeljica i uspješna poduzetnica Virginia Fonseca (27) posljednjih je nekoliko godina neizostavno i vrlo istaknuto ime u svim svjetskim i brazilskim medijima.
| Foto: instagram
Njezina svakodnevica, poslovni uspjesi, ali prije svega njezin privatni život, privlače neviđenu pozornost milijuna pratitelja diljem svijeta.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Taj privatni aspekt uključuje njezin nedavno okončani brak s poznatim brazilskim pjevačem Ze Felipeom, s kojim ima troje male djece, te trenutnu, vrlo javnu i medijski iznimno eksponiranu vezu s jednom od najvećih zvijezda svjetskog nogometa, napadačem Real Madrida Viniciusom Juniorom
| Foto: instagram
Iako mnogi tabloidi i pratitelji na društvenim mrežama često pokušavaju kreirati narativ o toksičnim odnosima i takozvanom ljubavnom trokutu punom skandala, stvarnost je zapravo znatno drugačija i mnogo zrelija.
| Foto: instagram
Virginia iznimno uspješno balansira zdrav i skladan odnos sa svojim bivšim suprugom radi dobrobiti njihovih mališana, dok istovremeno gradi potpuno novu budućnost i uživa u raskošnoj romansi s jednim od najpoznatijih i najplaćenijih sportaša današnjice.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Virginia i popularni pjevač Ze Felipe, koji je inače sin poznate brazilske glazbene legende Leonarda, upoznali su se tijekom ljeta prije nekoliko godina i gotovo odmah započeli vrlo burnu i strastvenu romansu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njihova je veza od samog početka napredovala munjevitom brzinom, a par se zaručio svega nekoliko mjeseci nakon prvog susreta, što je izazvalo veliko iznenađenje, ali i oduševljenje njihovih brojnih obožavatelja.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Pred oltar su stali u ožujku iduće godine, a njihov je brak trajao punih pet godina, tijekom kojih su izgradili pravo malo obiteljsko carstvo.
| Foto: instagram
U tom su sretnom razdoblju dobili troje djece, kćeri Mariju Alice i Mariju Flor te najmlađeg sina Josea Leonarda.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihov bogati obiteljski život bio je redovito i vrlo detaljno dokumentiran na raznim društvenim mrežama, gdje oboje broje desetke milijuna vjernih pratitelja koji su pratili svaki njihov korak.
| Foto: instagram
Upravo zbog te prividne idile, vijest o njihovom konačnom razvodu u svibnju 2025. duboko je šokirala brazilsku, ali i širu javnost.
| Foto: instagram
Foto instagram
Unatoč neočekivanom i medijski popraćenom prekidu, oboje su vrlo brzo javno istupili s jasnim porukama o međusobnom uvažavanju i dubokom poštovanju.
| Foto: instagram
Foto instagram
jasnim porukama o međusobnom uvažavanju i dubokom poštovanju. Od samog su početka naglašavali kako im glavni prioritet ostaju isključivo njihova djeca i njihov neometani razvoj.
| Foto: instagram
Njihov trenutni odnos kao suroditelja uključuje vrlo precizne i redovite dogovore oko čuvanja djece te pažljivo usklađivanje njihovih pretrpanih poslovnih obaveza.
| Foto: instagram
Foto instagram
Mediji su čak u nekoliko navrata izvijestili kako bivši supružnici koriste zajedničku komunikacijsku grupu na popularnoj aplikaciji za razmjenu poruka kako bi svakodnevno i bez stresa koordinirali sve logističke rasporede.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Iako su povremeno zabilježene i neke manje javne nesuglasice, poput pjevačevih sitnih primjedbi na duga međunarodna putovanja djece sa svojom majkom, Ze Felipe redovito i bez ustručavanja ostavlja lijepe poruke podrške na objavama svoje bivše supruge, dokazujući time da su uspješno nadišli bračne razmirice.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nedugo nakon što je njihov razvod postao i služben, u javnosti su počele kružiti prve glasine o potpuno novoj ljubavi u životu lijepe brazilske influencerice.
| Foto: instagram
Tijekom ljeta, točnije u srpnju 2025. godine, Virginia je prisustvovala velikoj i raskošnoj zabavi koju je organizirao Vinicius Junior, planetarno popularna zvijezda brazilske nogometne reprezentacije i španjolskog velikana Real Madrida.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihovo početno nevino druženje ubrzo je preraslo u nešto znatno dublje i ozbiljnije, a njihova je veza postala službena i javna u listopadu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Konačna potvrda za sve obožavatelje stigla je kroz cijeli niz iznimno romantičnih objava na društvenim mrežama, što je uključivalo fotografije raskošnih buketa, skupocjenih poklona i hotelskih soba bogato ukrašenih crvenim laticama ruža.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Njihova je novopečena veza od strane medija odmah opisana kao iznimno raskošna ljubav na dvije adrese.
| Foto: instagram
Foto instagram
Novi je par vrlo često i rado dijelio svoje zajedničke intimne trenutke s brojnih luksuznih putovanja diljem svijeta, a mladi je nogometaš svojoj novoj odabranici priređivao brojna romantična i skupa iznenađenja
| Foto: Instagram
Međutim, sami početak njihovog odnosa nije bio potpuno lišen raznih problema i trzavica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ubrzo nakon što su se počeli intenzivno viđati, u javnost su sasvim neočekivano isplivale navodne tekstualne poruke koje je poznati igrač u tajnosti razmjenjivao s nekom drugom ženom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
To je razumljivo izazvalo prvu veliku i ozbiljnu krizu u njihovom odnosu, no Vinicius je tada reagirao iznenađujuće brzo, zrelo i vrlo odlučno kako bi spasio stvar.
| Foto: instagram
Foto instagram
Mladi igrač madridskog nogometnog kluba tada je na svojim službenim profilima na društvenim mrežama objavio iznimno podužu i emotivnu ispriku na portugalskom jeziku, priznavši pred cijelim svijetom da je bio nepažljiv, nesmotren te da je duboko razočarao osobu do koje mu je u tom trenutku bilo iznimno stalo.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Virginia je nevjerojatna i snažna žena, divna i brižna majka te netko prema kome osjećam ogromnu naklonost i veliko poštovanje."
| Foto: instagram
"Nismo još u tom trenutku bili službeno par, ali postojala je vrlo iskrena i snažna povezanost, a ja želim ispočetka graditi odnos bez laži i bez maski," napisao je tada utučeni Vinicius u svojoj dugačkoj javnoj objavi.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Ono što cijelu ovu modernu ljubavnu priču čini dodatno zanimljivom i kompleksnom jest nepobitna činjenica da Virginia nipošto nije samo klasična djevojka poznatog nogometaša koja živi u njegovoj sjeni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je iznimno uspješna i snalažljiva poduzetnica te televizijska voditeljica koja već godinama ima vlastito bogato poslovno carstvo u rodnom Brazilu.
| Foto: Instagram
Njezin vrlo unosan kozmetički brend i brojni televizijski te sponzorski angažmani zahtijevaju njezinu stalnu prisutnost u domovini, dok Vinicius zbog svojih strogih profesionalnih obaveza i redovitih treninga u Real Madridu većinu godine živi u Španjolskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Održavanje ovakve ozbiljne veze na daljinu zahtijeva ogromne kompromise i puno truda s obje strane, što često nije nimalo lak zadatak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Virginia stoga vrlo često putuje u daleki Madrid kako bi tamo provodila što više dragocjenog vremena sa svojim partnerom u njegovom domu, dok on, kad god mu to gusti nogometni raspored dopušta, sjeda u privatni avion i leti za Brazil.
| Foto: Instagram
Njihova specifična dnevna dinamika savršeno oslikava sve moderne izazove u vezama svjetski poznatih osoba.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč stalnoj i ponekad napornoj medijskoj pratnji, par se grčevito trudi zadržati barem mali dio intime samo za sebe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, svaki njihov i najmanji korak pomno se prati i analizira, a izostanak samo jednog od partnera s nekog važnijeg obiteljskog događaja odmah pokreće pravu lavinu novinskih članaka i internetskih glasina o mogućem i neizbježnom prekidu.
| Foto: Instagram
Unatoč golemom trudu koji su oboje ulagali, stalni pritisak javnosti i golema geografska udaljenost uzeli su svoj težak danak na njihovom odnosu.
| Foto: Instagram
U svibnju ove godine, na iznenađenje mnogih, Virginia je kratko objavila da su ona i Vinicius ipak prekinuli nakon nekoliko mjeseci vrlo intenzivne veze.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U svojoj je objavi tada navela kako više ne želi i ne može raditi kompromise oko bitnih stvari koje smatra ključnima za svoj život te da je odlučila okončati romantični odnos koji joj u tom trenutku jednostavno više nije imao jasnog smisla.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, par je prebrodio i tu krizu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ono što danas možda i najviše fascinira cjelokupnu javnost nipošto nije samo njihova bogata romansa prepuna luksuza, već nevjerojatna zrelost i staloženost kojom apsolutno svi uključeni akteri pristupaju ovoj vrlo specifičnoj životnoj situaciji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Virginia Fonseca svojim je primjerom jasno dokazala da je doista moguće mirno zatvoriti jedno veliko poglavlje života bez ikakvih toksičnih i razornih posljedica za obitelj.
| Foto: Instagram
S druge strane, mladi brazilski napadač hrabro je i zrelo prihvatio ulogu odgovornog partnera ženi koja iza sebe već ima potpuno izgrađen i složen obiteljski i poslovni život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zajednički emotivni trenuci brzog igrača madridskog kluba i Virginijine male djece redovito izazivaju veliko oduševljenje brojnih obožavatelja, rušeći time sve stare predrasude o navodno nužno disfunkcionalnim odnosima nakon teških razvoda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram