Francis Ngannou: Stipe, želim da se borimo već 12. prosinca!

<p>Siječanj 2018. <strong>Stipe Miočić </strong>po treći je put obranio naslov UFC prvaka teške kategorije čime je tada postao jedini u povijesti koji je toliko puta branio naslov u kraljevskoj disciplini! Miočić je na UFC 220 spektaklu u Bostonu pobijedio <strong>Francisa Ngannoua </strong>jednoglasnom odlukom sudaca nakon pet iscrpljujućih petominutnih rundi.</p><p>Bila to epska borba i iako nije završila nokautom to je tada bila Stipina najveća pobjeda u karijeri. Stipe je pokazao UFC-u i njegovim čelnicima kako nisu bili u pravu kada su Kamerunca gurali kao favorita. Ne samo da je izdržao sve napade Predatora već je i potpuno dominirao u borbi koja je jako iscrpila obojicu. </p><p>Dvije godine kasnije, Predator traži revanš. Svakih malo se javi s novim prijedlogom. Sadašnji je prosinac, za dva mjeseca.</p><p>- To nije pitanje na koje ja mogu odgovoriti, ono pripada UFC-u. No, ja zahtijevam 12. prosinca što je posljednji PPV u ovoj godini i dva mjeseca od danas. Očekujem dobiti taj datum - rekao je Ngannou.</p><p>No, vratimo se toj borbi prije dvije godine. Počelo je s nevjerojatnom razmjenom udaraca. Ngannou je nekoliko puta žestoko pogodio Stipu i nanio mu štetu na licu, ali i prvak je uzvratio te izdržao snažne udarce afričkog gorostasa. Nakon te prve runde sve je otišlo na stranu Miočića. Rušio je nekoliko puta Ngannoua te kroz četiri sljedeće runde potpuno dominirao. Toliko da izazivač nije mogao hodati od umora. Jedva je stajao. </p><p>Ngannou nakon prve runde više nije bio tako napadački orijentiran, a u posljednje dvije runde jedva je stajao na nogama. </p><p>Stipe je u meč ušao sedam i pol kilograma lakši i to se pokazalo velikom prednošću. Kad je izdržao početni napad bilo je jasno da je bliži pobjedi. Pokazao je ipak da se Ngannoua može rušiti, a koliko je bio dominantan pokazat će vam i sljedeće brojke - Stipe je završio borbu s čak 200 udaraca naspram Ngannouovih 33. Što može promijeniti da se to ne ponovi?</p><p>- Radio sam puno na svemu i napravio bih promjene u treniranju. To se sigurno ne bi ponovilo. Kad pogledam tu borbu, vidim jako puno prilika koje bih iskoristio da sam bio spremniji - rekao je Ngannou.</p><p>Naravno, pitan je i za Jon Jonesa, za kojeg se još ne zna hoće li u tešku kategoriju. Upravo se Ngannou spominje kao njegov sljedeći protivnik. </p><p>- Ne znam što će Jones napraviti, hoće li u tešku kategoriju, hoće li se vratiti u polutešku i boriti protiv Jana Blachowicza ili će čekati Adesanyu? To me se ne tiče. Želim naslov prvaka teške kategorije, koji trenutačno drži Stipe Miočić i to je jedina borba o kojoj razmišljam - rekao je Ngannou. </p>