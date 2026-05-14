Francuska objavila popis za SP: Napad je čudo, realovac 'izvisio'

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps objavio je konačan popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a njegova odluka izazvala je pravu buru u nogometnim krugovima. Dok se "Les Bleus" pripremaju za napad na treću svjetsku titulu, jedna zvijezda Real Madrida turnir će pratiti s tribina.

Najveće iznenađenje, bez ikakve sumnje, jest izostanak veznjaka Eduarda Camavinge. Dvadesettrogodišnji igrač Real Madrida, koji je bio dio momčadi na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022., nije se našao na popisu putnika. Dok će njegov klupski suigrač Aurélien Tchouaméni biti ključni dio veznog reda, Camavinga će morati pričekati novu priliku. Umjesto njega, Deschamps se odlučio za dodatnog braniča, Maxencea Lacroixa iz Crystal Palacea.

Kao što se i očekivalo, napad Francuske izgleda zastrašujuće. Prva zvijezda momčadi je Kylian Mbappé, koji u svoj treći pohod na svjetski naslov ulazi kao igrač Real Madrida. Uz njega, napadačku snagu čine osvajač Zlatne lopte Ousmane Dembélé, sjajni Michael Olise iz Bayerna te Marcus Thuram iz Intera. Poziv je zaslužio i Jean-Philippe Mateta iz Crystal Palacea, koji je dobio prednost ispred Randala Kolo Muanija.

U veznom redu dogodio se veliki povratak. Nakon izbivanja, u reprezentaciju se vraća N'Golo Kanté, veteran koji sada igra za Fenerbahçe. Uz njega i Tchouaménija, tu su još Adrien Rabiot, Manu Koné i mladi Warren Zaïre-Emery. Najveće iznenađenje među vratarima je poziv 21-godišnjem Robinu Risseru iz Lensa, kojemu je ovo prvi poziv u seniorsku reprezentaciju, a dobio ga je ispred ozlijeđenog Lucasa Chevaliera. Francuska se nalazi u skupini I, gdje će igrati protiv Senegala, Iraka i Norveške.

Cijeli popis Francuske:

Vratari

Mike Maignan (AC Milan),

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Rennes)

Braniči

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea),

Lucas Hernandez (PSG),

Theo Hernandez (Al-Hilal),

Ibrahima Konaté (Liverpool),

Jules Koundé (Barcelona),

Maxence Lacroix (Crystal Palace),

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Veznjaci

N'Golo Kanté (Fenerbahçe),

Manu Koné (AS Roma),

Adrien Rabiot (AC Milan),

Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Napadači

Maghnes Akliouche (Monaco),

Bradley Barcola (PSG),

Rayan Cherki (Manchester City),

Ousmane Dembélé (PSG)

Désiré Doué (PSG),

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Kylian Mbappé (Real Madrid),

Michael Olise (Bayern Munich)

Marcus Thuram (Inter Milan)

*uz korištenje AI-a