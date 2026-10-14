Francuska teniska legenda u 40. godini otišla službeno u penziju

Francuski tenisač Gaël Monfils službeno se "umirovio" s datumom 5. listopada, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA). Bivši šesti tenisač svijeta, koji je svoj posljednji službeni meč odigrao početkom rujna u drugom kolu US Opena, dobio je pozivnicu za ATP 250 turnir u Lyonu (19. – 25. listopada) izjavivši tada da se nada završetku karijere na turniru Masters 1000 u Parizu (2. – 8. studenoga).

Međutim, zahtjevom da ga se uvrsti na ITIA-in popis umirovljenih igrača, ovaj 40-godišnji Parižanin izgubio je pravo nastupa na turnirima na najmanje šest mjeseci. Pravila tijela zaduženog za borbu protiv dopinga u tenisu nalažu da igrači s tog popisa moraju biti dostupni za nasumična antidopinška testiranja najmanje šest mjeseci prije nego što se mogu vratiti natjecateljskom tenisu.

Monfils, trenutno 254.tenisač svijeta, u karijeri je osvojio 13 ATP naslova, a u rujnu je najavio namjeru da u 'mirovini' postane savjetnik za upravljanje imovinom u jednoj švicarskoj tvrtki. Tijekom profesionalne karijere započete 2004. godine, ovaj dešnjak stigao je do dva polufinala Grand Slam turnira (Roland-Garros 2008. i US Open 2016.) te tri finala turnira iz serije Masters 1000 (Pariz 2009. i 2010., Monte-Carlo 2016.). Monfils, spektakularan igrač kojem se dive daleko izvan granica Francuske, svoj je posljednji veliki uspjeh ostvario na početku sezone 2025.: osvajanjem turnira u Aucklandu u dobi od više od 38 godina postao je najstariji igrač s osvojenim naslovom na glavnoj turneji još od 1977. godine (rekord koji je kasnije srušio Novak Đoković). Nakon toga stigao je do osmine finala Australian Opena, pri čemu je posebno vrijedna pobjeda nad četvrtim tenisačem svijeta, Taylorom Fritzom.