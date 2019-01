Francuzi slomili Španjolce, nije im pomogao ni odlični Šterbik

Mogli su Španjolci do iznenađenja na startu drugog kruga, ali uspjeli su prokockati sve prilike za povratak u utakmicu. Na kraju su ipak zasluženo slavili Francuzi (33-30), ali valja priznati kako je čudan sudački kriterij bio dodatan vjetar u leđa.

Jurišali su Francuzi u prvom poluvremenu, imali i +5, ali povratak na gol Arpada Šterbika omogućio je Španjolskoj da na odmor otiđu s dva gola zaostatka. Mogli su imati i -1, ali nisu iskoristili posljednji napad koji im je donio novi/stari golman.

U nastavku je Ribera pokušao s igrom 7 na 6 i to ga je diglo do vrha i bacilo natrag do dna. Stigli su Španjolci do 18-18 na krilima opjevanog Šterbika, ali u sljedeće dvije minute primaju četiri gola i na dva koraka naprijed, rade četiri koraka unatrag. Održavali su prednost Dinartovi izabranici sve do pet minuta prije kraja.

Tada Francuska dolazi na -2 (32-30), ali iskusni Francuzi nisu dopustili povratak na -1 već su se obranili 15 sekundi prije kraja. Stali su tada Španjolci, neki su već i čestitali Francuzima, a u posljednjoj je sekundi bez obrane zabio francuski igrač za konačnih +3.

Igrač utakmice bio je Španjolac Sole sa devet zabijenih golova. Kod Francuza su po šest golova zabili Fabregas i Mem.

Slijedi dan odmora za Španjolsku, a Francuzi već sutra igraju protiv Islanda.

FRANCUSKA - ŠPANJOLSKA 33-30

Domoulin skida zicer s krila i ne dopušta Španjolcima da dođu na -1! Mogli smo imati pravi triler u završnici, ali umjesto toga Dinart ima timeout

Čudan sudački kriterij dodatan je vjetar u leđa ionako boljim Francuzima. Mogli su Španjolci na -3, ali umjesto toga Francuzi iz svojevrsne polukontre odlaze na +5- Poludio je španjolski izbornik Ribera na sudački dvojac i zaradio dvije minute isključenja

Ili ipak ništa od toga, Francuzi su opet zablistali u dvije minute i otišli na +5

Evo i Španjolaca. Malo Šterbik, malo sreća i opet su tu, na 'blizu, al daleko' rezultatu -3

Neće, pa neće. Izborili su Španjolci sedmerac i dvije minute, ali dosad nepogrešivi Sole pogađa prečku. Kažnjavaju to Francuzi i Mem zabija za novih +5

Probudio se i Gerard na drugom golu. Još su uvijek Španjolci u 'crnoj rupi', ali srećom u nesreći vratili su Arpada u reprezentaciju

Raspali se Španjolci u dvije minute. Prvo se suci nisu mogli dogovoriti hoće li suditi faul u napadu Francuza ili dvije minute Španjolcima pa su se odlučili za ovo drugo. Nakon toga smračilo se 'hispanosima', a Francuzi rade seriju 4-0

Veliki Arpad Šterbik vratio je Španjolce u egal! Dvije velike obrane za dvije munjevite kontre i Španjolska je izjednačila rezultat, opet je zabio Sole

Počelo je drugo poluvrijeme

Veliki pljesak dvorane krajem drugog poluvremena dobio je Arpad Šterbik koji je ušao u igru umjesto danas nevidljivog Pereza de Vargasa i odmah obranio tri 'mrtvaca' Francuzima, a Španjolska se od -5 vratila na -2. Imali su Španjolci i posljednji napad, ali nisu uspjeli zabiti za -1 pa je ostalo 17-15.

