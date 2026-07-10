Francuski izbornik: Malo smo si zakomplicirali, ali sretni smo!

Francuska je izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva pobjedom 2-0 protiv Maroka u četvrtfinalu. Nakon prvog dijela u kojem je marokanski vratar Bono obranio kazneni udarac Kylianu Mbappéu, Francuzi su pitanje pobjednika riješili u nastavku. Mbappé je zabio u 60. minuti, a Ousmane Dembélé samo šest minuta kasnije potvrdio prolazak. Francuska će tako igrati treće uzastopno polufinale svjetskih prvenstava te ostati u utrci za novo finale.

Poslije susreta izbornik Didier Deschamps govorio je i o zdravstvenom stanju dvojice igrača koji su napustili teren prije kraja.

- Kyliana je malo mučio gležanj, osjetio je bol. Manu Koné je dobio udarac u koljeno i uhvatili su ga grčevi. No Warren Zaïre-Emery je odigrao vrlo, vrlo dobro nakon ulaska s klupe, što je sjajno. Svi moraju biti spremni, a oni koji ne igraju duhom su uz ostatak momčadi - rekao je francuski izbornik.

Foto: Mike Segar

Deschamps se potom osvrnuo na ostvareni rezultat i činjenicu da je njegova reprezentacija ponovno među četiri najbolje na svijetu.

- Mislim da je već samo po sebi dobro što smo treći put zaredom u polufinalu, no to se čini logičnim i prirodnim. Imam sjajne igrače. Danas je bilo složeno. Kad promašite jedanaesterac i ne iskoristite prilike, sami sebi zakomplicirate život. Kylian je dobro reagirao i zabio gol. Tamo smo gdje smo i htjeli biti. Dobro ćemo se oporaviti i u petak vidjeti tko će nam biti protivnik - rekao je Deschamps, misleći na pobjednika četvrtfinalnog ogleda Španjolske i Belgije.

Na kraju je komentirao i ozračje koje je uspjeh reprezentacije izazvao u domovini.

- To je posebnost sporta i nogometa: stvaramo emocije i dijelimo ih s drugima. Pretpostavljam da u Francuskoj vlada velika euforija, iako smo mi ovdje u svom balonu. Dužnost igrača je učiniti sve da doguraju što je dalje moguće. Ovo je važna stepenica, i dalje smo u polufinalu - zaključio je francuski izbornik.