Obavijesti

Sport

Komentari 3
NAHVALILI RIJEKU

Francuski mediji: Strasbourg je preživio oluju u drugom dijelu, Rijeka je fizički sjajna momčad

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Francuski mediji: Strasbourg je preživio oluju u drugom dijelu, Rijeka je fizički sjajna momčad
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka "pokazala zube" Strasbourgu, unatoč porazu 2-1! Francuski mediji hvale borbenost i "utvrdu na Jadranu". Hoće li se čudo dogoditi u Strasbourgu?

Rijeka je na Rujevici izgubila 2-1 u osmini finala Konferencijske lige od Strasbourga, ali je itekako "pokazala zube" francuskoj momčadi. Hrvatskog prvaka šokirao je gol nakon 72 sekunde igre, ali Rijeka se stabilizirala i pružila odličan otpor. Strasbourg je u 72. otišao na 2-0, ali je četiri minute kasnije Ante Majstorović pogodio i donio nadu za čudo u Francuskoj. Francuski mediji pohvalili su borbenost Rijeke koja vrijedi čak 10 puta manje od Strasbourga. 

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako je Strasbourg došao do pobijede, francuski mediji nisu propustili kritizirati pad u igri u završnici, istovremeno hvaleći Rijeku. Lokalni list Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) opisuje Rujevicu kao "utvrdu na Jadranu" i navodi da je francuska momčad "preživjela oluju" u drugom poluvremenu, pohvalivši Rijekin "žestok pritisak u završnici". Najkritičniji je bio Canal+ Sport, čiji su komentatori zamjerili igračima na opuštanju koje je dovelo do pogotka Ante Majstorovića, smatrajući da je taj gol Rijeci dao "realnu nadu" za uzvrat.

Sličan ton donosi i RMC Sport, koji je izvijestio o "visokoj napetosti" i pohvalio "sjajan duh" Riječana, opisujući završnicu kao period "patnje" za francusku momčad. Mnogi su istaknuli kako je pobjeda bila "teško izborena", a kao ključan razlog navode impresivnu reakciju i fizičku snagu hrvatske momčadi. Kao najopasnije pojedince izdvojili su Tonija Fruka, ističući da hrvatska momčad posjeduje "nevjerojatan natjecateljski duh koji se ne smije podcijeniti". Službena stranica francuske lige, Ligue1.com, opisala je dvoboj kao "uzbudljivo nadmetanje" upravo zahvaljujući Rijekinom "upornom pritisku".

I Francuzi su vidjeli na na Rujevici nema šale. Uzeli su puni plijen, ali susret ni blizu nije gotov. Imala je Rijeka nekoliko prilika za odvesti utakmicu u neizvjesnost te gard kao na Rujevici mora pokazati i za tjedan dana (19. ožujka) kada će u 21 sat istrčati na teren u Strasbourgu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke?
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke?

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026