Francuski mediji: Strasbourg je preživio oluju u drugom dijelu, Rijeka je fizički sjajna momčad

Rijeka je na Rujevici izgubila 2-1 u osmini finala Konferencijske lige od Strasbourga, ali je itekako "pokazala zube" francuskoj momčadi. Hrvatskog prvaka šokirao je gol nakon 72 sekunde igre, ali Rijeka se stabilizirala i pružila odličan otpor. Strasbourg je u 72. otišao na 2-0, ali je četiri minute kasnije Ante Majstorović pogodio i donio nadu za čudo u Francuskoj. Francuski mediji pohvalili su borbenost Rijeke koja vrijedi čak 10 puta manje od Strasbourga.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako je Strasbourg došao do pobijede, francuski mediji nisu propustili kritizirati pad u igri u završnici, istovremeno hvaleći Rijeku. Lokalni list Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) opisuje Rujevicu kao "utvrdu na Jadranu" i navodi da je francuska momčad "preživjela oluju" u drugom poluvremenu, pohvalivši Rijekin "žestok pritisak u završnici". Najkritičniji je bio Canal+ Sport, čiji su komentatori zamjerili igračima na opuštanju koje je dovelo do pogotka Ante Majstorovića, smatrajući da je taj gol Rijeci dao "realnu nadu" za uzvrat.

Sličan ton donosi i RMC Sport, koji je izvijestio o "visokoj napetosti" i pohvalio "sjajan duh" Riječana, opisujući završnicu kao period "patnje" za francusku momčad. Mnogi su istaknuli kako je pobjeda bila "teško izborena", a kao ključan razlog navode impresivnu reakciju i fizičku snagu hrvatske momčadi. Kao najopasnije pojedince izdvojili su Tonija Fruka, ističući da hrvatska momčad posjeduje "nevjerojatan natjecateljski duh koji se ne smije podcijeniti". Službena stranica francuske lige, Ligue1.com, opisala je dvoboj kao "uzbudljivo nadmetanje" upravo zahvaljujući Rijekinom "upornom pritisku".

I Francuzi su vidjeli na na Rujevici nema šale. Uzeli su puni plijen, ali susret ni blizu nije gotov. Imala je Rijeka nekoliko prilika za odvesti utakmicu u neizvjesnost te gard kao na Rujevici mora pokazati i za tjedan dana (19. ožujka) kada će u 21 sat istrčati na teren u Strasbourgu.