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GAEL MONFILS

Francuski tenisač sve iznenadio odlukom: Iduće godine otvaram novo poglavlje u životu...

Piše Issa Kralj,
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Francuski tenisač sve iznenadio odlukom: Iduće godine otvaram novo poglavlje u životu...
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Foto: GEOFF BURKE
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Moje sljedeće poglavlje su, dakle, ured i financije. Tenis ću uvijek pratiti jer ga volim, a i supruga mi i dalje igra, rekao je Gael Monfils

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Francuski tenisač Gael Monfils (40) objavio je da se oprašta od tenisa nakon što završi svoj nastup na turniru na US Openu. Francuz je karijeru zaključio porazom u drugom kolu turnira u New Yorku od mladog američkog tenisača Learnera Tiena.

Iako se većina bivših sportaša, a tako i tenisača, nakon završetka profesionalne karijere okrene trenerskom poslu ili komentiranju na televiziji, Monfils se odlučio za neobičan zaokret u karijeri. 

U.S. Open
Foto: Eduardo Munoz

- Iduće godine otvaram novo poglavlje. Počinjem raditi u financijama. Već sam potpisao ugovor za posao u upravljanju imovinom s jednom tvrtkom u Švicarskoj. Moje sljedeće poglavlje su, dakle, ured i financije. Tenis ću uvijek pratiti jer ga volim, a i supruga mi i dalje igra - rekao je Francuz. 

- Bio je to dug put. Prvi put sam ovdje nastupio 2003. godine, još kao junior, a evo me i 2026. – dakle, riječ je o uistinu dugom putovanju. Osjetio sam svu tu ljubav i mogu vam reći da ste vi moja druga najbolja publika – naravno, odmah nakon one u Parizu - izjavio je na oproštaju od američke publike u New Yorku. 

Inače, Monfils je u braku s tenisačicom Elinom Svitolinom. Tijekom karijere bio je dva puta polufinalist Grad Slam turnira, 2008. na Roland Garrosu i 2016. na US Openu.
 

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